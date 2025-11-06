به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، روح الله سعیدی گفت: چهارمحال و بختیاری یکی از استان‌های شاخص کشور در تولید سیب‌زمینی خوراکی و بذری است.

وی با اشاره به تولید یکی از سالم‌ترین سیب‌زمینی‌های بذری کشور در چهارمحال و بختیاری افزود: سیب‌زمینی بذری تولیدی در این استان علاوه بر مصرف داخل به سایر استان‌ها هم ارسال می‌شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی سطح زیرکشت سیب‌زمینی در چهارمحال و بختیاری را پنج هزار هکتار اعلام کرد و گفت: براساس پیش‌بینی‌های انجام شده ۲۰۰ هزار تن سیب‌زمینی از زمین‌های کشاورزی استان برداشت می‌شود.

سعیدی افزود: شرایط خاک، آب و هوای چهارمحال و بختیاری استان بسیار مطلوب، ایزوله و عاری از بیماری‌های ویروسی و قارچی است که باعث افزایش کیفیت سیب‌زمینی این استان در سطح کشور می‌شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گفت ۱۰۰ درصد سطح سیب‌زمینی کشت شده در چهارمحال و بختیاری به سیستم آبیاری بارانی و تیپ مجهز بوده که بازدهی آبیاری را افزون‌بر ۶۰ درصد افزایش داده است.

به گفته وی در حال حاضر این استان رتبه دوم تولید سیب زمینی بذری و رتبه هفتم تولید سیب زمینی خوراکی را دارد.