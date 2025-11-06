مدیر حج و زیارت گیلان گفت: متقاضیان لنگروی عمره مفرده که نام نویسی کرده‌اند، فردا ۱۶ آبان از فرودگاه امام خمینی تهران، به سرزمین وحی اعزام خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ وحید اسکندری به خبرنگار صدا و سیما گفت: کاروان عمره مفرده گیلان شامل متقاضیان ثبت نام شده لنگرودی، فردا ۱۶ آبان از فرودگاه امام خمینی تهران، به سرزمین وحی اعزام خواهند شد.

وی افزود: با برنامه ریزی برای اعزام کاروان‌های عمره مفرده در تاریخ‌های ۱۶ آبان از لنگرود، ۲۱ آبان از رشت، ۲۶ آبان از شفت، ۲۹ آبان از آستارا، ۱۲ آذر از رشت و ۱۷ آذر از رودسر، این کاروان‌ها ابتدا به تهران می‌روند، سپس از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) تهران، به سرزمین وحی اعزام خواهند شد.

مدیر حج و زیارت گیلان با بیان اینکه نام نویسی و اعزام متقاضیان عمره مفرده تا بعد از نیمه فرورودین سال ۱۴۰۵ هم ادامه دارد، از همه دارندگان اسناد ودیعه گذاری خواست برای نام نویسی و برنامه ریزی زمان پرواز‌های خود، به درگاه اینترنتی سازمان حج و زیارت به نشانی my.haj.ir مراجعه کنند.

وحید اسکندری افزود: هزینه سفر عمره مفرده برای هر زائر با توجه به امکانات اقامتی پیش بینی شده، ۶۵ میلیون تومان برآورد شده است.