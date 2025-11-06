مستندجاذبه‌های گردشگری و آثار تاریخی-مذهبی مذهبی بوکان در صدا و سیمای مرکز آذربایجان غربی تولید می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مستند سازان صدا و سیما مرکز آذربایجان غربی با فرماندار بوکان دیدار کردند.

این دیداربا هدف تهیه و تولید مستند گردشگری، جاذبه‌های طبیعی و مذهبی شهرستان و با هدف آشنایی و بررسی امکانات و جاذبه‌های طبیعی، فرهنگی و مذهبی و معرفی ظرفیت‌های این شهرستان است.

در این دیدار، فرماندار بوکان با اشاره به پتانسیل‌های شهرستان در زمینه‌های گردشگری، فرهنگی و مذهبی، تاکید کرد : تولید چنین مستند‌هایی می‌تواند یک ظرفیت ارزشمند در جذب گردشگران و معرفی بیشتر ظرفیت‌های شهرستان است.

خشایار صنعتی گفت: شهرستان بوکان با داشتن جاذبه‌های تاریخی، طبیعی و مذهبی، پتانسیل بالایی برای توسعه گردشگری دارد و تولید این چنین مستند‌هایی می‌تواند نقش مهمی در معرفی هویت فرهنگی و تاریخی شهرستان و همچنین جذب گردشگرانی از نقاط مختلف کشور ایفا کند.

در ادامه نشست، تهیه‌کننده و مستند ساز این اثر به تشریح طرح‌های اجرایی خود در زمینه ساخت مستند‌های گردشگری و مذهبی پرداخت و پیشنهادات مختلفی برای معرفی بیشتر بوکان به‌عنوان مقصدی گردشگری مطرح کرد.

فرهاد کنعانی همچنین از همکاری‌های مشترک با نهاد‌های محلی و فرهنگی برای تولید محتوای مستند استقبال کرد و تاکید کرد : این پروژه می‌تواند به‌عنوان یک مدل موفق در دیگر شهرستان‌ها نیز گسترش یابد.

شهرستان بوکان با دارا بودن جاذبه‌های طبیعی همچون پل سلطان، غار بی بی کند، محوطه باستانی قلایچی، مسجد جامع حمامیان، همچنین تاریخ غنی مذهبی و فرهنگی، یکی از مقاصد مورد توجه گردشگران و علاقه‌مندان به تاریخ و فرهنگ ایران است و این مستند با معرفی این ویژگی‌ها، می تواند به افزایش آگاهی و جذب گردشگران به این شهرستان کمک کند.