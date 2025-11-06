پخش زنده
۹ میلیون اصل نهال در قالب طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت در اصفهان تولید شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: برای تحقق طرح ملی «کاشت یک میلیارد درخت»، تاکنون ۹ میلیون نهال در استان اصفهان تولیدشده که از این تعداد، پنج میلیون و ۱۵۰ هزار اصله در بخش دولتی و چهار میلیون اصله در بخش خصوصی پرورش پیدا کرده است.
محمدعلی کاظمی افزود: در آغاز اجرای این طرح، بسیاری تحقق چنین برنامهای را در منطقهای خشک همچون کاشان دشوارمیدانستند، اما با همت و مدیریت جهادی بخش خصوصی و همراهی دستگاههای اجرایی امروز شاهد بهرهبرداری از طرحی ماندگار هستیم.
وی گفت: بر اساس تعهدات بینالمللی و برنامه ملی از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶، مقرر شده است درکشور یک میلیارد اصله درخت کاشته شود که سهم استان اصفهان در این طرح ۲۰ میلیون اصله نهال است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: در حال حاضر سه میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار جنگلکاری در استان انجام شده که از این میزان، ۲۰۰۰ هکتار را فولاد مبارکه، هزار هکتار را پالایشگاه اصفهان و باقیمانده را سایر صنایع بزرگ اجرا شده است، همچنین توافقنامهای با فولاد مبارکه برای کاشت ۴۰۰۰ هکتار نهال با گونههای مقاوم به خشکی از جمله بادام کوهی منعقد شده است.
کاظمی گفت: پارسال پالایشگاه اصفهان نیز هزار هکتار نهالکاری در منطقه بختیاردشت انجام داد و هماکنون شرکتهای شهرکهای صنعتی و مجموعههای معدنی برای اجرای طرحهای مشابه اعلام آمادگی کردهاند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با اشاره به توزیع سه میلیون اصله نهال در سطح استان گفت: تا پایان سال جاری، دو میلیون اصله دیگر در مناطق شهری و روستایی، بوستانها، شهرکهای صنعتی و نواحی کمبرخوردار کاشته خواهد شد، همچنین ۱۲ هزار هکتار عرصه جدید برای اجرای طرح نهالکاری با مشارکت صنایع بزرگ استان هدفگذاری شده است.