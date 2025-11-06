پخش زنده
همزمان با سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان مرکزی، آیین کلنگزنی احداث ۸۰۰ واحد مسکن کارگری در زرندیه برگزار شد. در حاشیه این مراسم، تفاهمنامهای میان وزارت تعاون و وزارت راه و شهرسازی برای تأمین زمین این واحدها امضا گردید. وزیر کار همچنین بر حل مشکل بیمه کارگران واحدهای تولیدی دارای مشکل تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ آیین کلنگزنی احداث ۸۰۰ واحد مسکونی کارگری با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و جمعی از مسئولان استانی، در شهرستان زرندیه برگزار شد.
سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان مرکزی با ادای احترام به مقام شامخ شهدا آغاز شد.
آیین کلنگزنی ۸۰۰ واحد مسکن کارگری بر روی زمینی به مساحت ۵۲ هکتار در مجاورت شهرک صنعتی مأمونیه انجام پذیرفت.
در حاشیه این مراسم، تفاهمنامه مهمی میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی به امضا رسید.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به صنعتی بودن استان مرکزی به عنوان یکی از قطبهای تولید کشور، گفت: نیروی انسانی نقشی کلیدی در پویایی این صنعت دارد.
وی درباره تفاهمنامه جدید توضیح داد: «بر اساس این سند، مقرر شده است آن دسته از واحدهای صنعتی که حداقل ۲۰ درصد از هزینههای ساخت مسکن کارگری را تأمین کنند، زمین مورد نیاز برای احداث مسکن کارگری را از سوی وزارت راه و شهرسازی دریافت خواهند کرد.»
دکتر میدری با تأکید بر اولویت تأمین مسکن کارگران، افزود: «با اجرای این تفاهمنامه، هم کارفرمایان از ثبات نیروی کار بهرهمند میشوند و هم کارگران از امنیت شغلی و رفاهی بیشتری برخوردار خواهند شد و این طرح در شهرهای صنعتی استان با جدیت پیگیری خواهد شد.»
پیگیری حل مشکلات بیمه و اشتغال وزیر کار در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره وضعیت کارگرانی که بیمه آنها قطع شده است، خاطرنشان کرد: «در پی مشکلات مالی برخی واحدهای تولیدی، بیمه کارگران بهطور موقت قطع شده است. با همکاری بانک مرکزی، تسهیلات ویژهای در اختیار این واحدها قرار خواهد گرفت تا فعالیت خود را از سر بگیرند و بیمه کارگران مجدداً برقرار شود.»
وی تأکید کرد: «دولت مصمم است هیچ کارگری به دلیل مشکلات مالی کارفرما از حمایت بیمهای محروم نماند.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با اشاره به مهاجرت نیروی کار از استان مرکزی به دلیل کمبود امکانات رفاهی و مسکن، ابراز امیدواری کرد که با اجرای طرحهای حمایتی، روند مهاجرت معکوس آغاز شده و کارگران در محل اشتغال خود ماندگار شوند.
مهدی زندیه وکیلی، استاندار مرکزی، ضمن قدردانی از توجه وزارتخانه، تأکید کرد: تخصیص زمین برای مسکن کارگری و اعطای تسهیلات به واحدهای دارای مشکل بیمه، عامل مهمی در پایداری اشتغال و توسعه اقتصادی استان خواهد بود.
وی افزود: تولید مسکن کارگران، یکی از مهمترین دغدغههای کارگران را که صرف اجاره میشود، برطرف خواهد کرد.
همچنین، حجتالاسلام محمد سبزی، نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی، با تأیید نیاز مبرم منطقه به مسکن کارگری، اظهار داشت: «نگاه مثبتی از سوی وزارت تعاون برای حمایت از جامعه کارگری وجود دارد و امیدواریم نتایج عملی آن در استان مشاهده شود.»