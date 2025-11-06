پخش زنده
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از صنعا؛ تصمیم سازمان جهانی بهداشت و یونیسف مبنی بر تعلیق کمکهای بهداشتی به یمن، واکنشهای گسترده و انتقادهای شدیدی را در پی داشته است، این اقدام بر زندگی میلیونها شهروند یمنی تاثیر مستقیم دارد.
منابع پزشکی اعلام کردند بیمارستانها و مراکز بهداشتی با کمبود شدید دارو، سوخت و اکسیژن روبه رو شدهاند؛ این وضع مراقبتهای اولیه درمانی، به ویژه در بخشهای اورژانس و سوءتغذیه را که روزانه هزاران کودک و زن به آنها مراجعه میکنند، متوقف میکند. بر اساس برآوردها اگر تأمین مالی سازمان ملل از سر گرفته نشود بیش از دو سوم مراکز بهداشتی ظرف چند هفته در معرض خطر تعطیلی جزئی یا کامل قرار خواهند گرفت.
وزارت بهداشت و محیط زیست در دولت تغییر و سازندگی این تصمیم را مجازات دستهجمعی توصیف کرد که حدود ۸۰ درصد از جمعیت را هدف قرار میدهد؛ جمعیتی که برای دریافت درمان به کمکهای بهداشتی وابسته هستند. این وزارتخانه در بیانیهای توضیح داد تعلیق ناگهانی شامل بیشتر مراکز بهداشتی فعال در مناطق آزاد است و بر حدود دو میلیون بیمار سوءتغذیه از جمله ۶۰۰ هزار مورد حاد، تأثیر خواهد گذاشت. همچنین هشدار داده شد که توقف عرضه داروها و اکسیژن ممکن است منجر به مرگ صدها بیمار به ویژه کودکان و زنان باردار شود.
هیئت ملی حقوق بشر در صنعا این اقدام را محکوم و تأکید کرد که سیاسی کردن امور بشردوستانه با اصول سازمان ملل در تضاد است. این هیئت از هر دو سازمان خواستار بازنگری در تصمیم خود و از سرگیری فوری حمایتها بدون شروط سیاسی شد. شهروندان یمنی نارضایتی خود را از این تصمیم ابراز کردند؛ جایی که دسترسی به درمان اکنون حقی است که در معرض فروپاشی کامل قرار دارد.