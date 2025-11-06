مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان از جذب سرمایه‌گذاری خارجی ۴۰۰ میلیون دلاری در حوزه نفت خوزستان خبر داد و گفت: امروز نشست نهایی شدن اجرا و جذب این طرح بزرگ سرمایه‌گذاری در اهواز تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امید احمدی بیان کرد: پیش از این، ۶۴۱ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی از ابتدای امسال تا کنون در خوزستان مصوب شده بود که هفت میلیون و ۶۱۰ میلیون دلار از این میزان جذب شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه تعهد درآمد مالیات امسال استان ۶۸ همت است اظهار کرد: ۱۰۰ درصد تعهد درآمد مالیاتی استان در هفت ماهه امسال معادل ۴۳ همت جذب شده است، طبق بند پ ماده ۱۷ برنامه قانون پیشرفت مازاد وصولی درآمد مالیاتی باید به همان استان برگشت داده شود.

احمدی با بیان اینکه تا کنون این قانون در استان محقق نشده است افزود: تحقق این موضوع نیاز به پیگیری استان دارد، هر سال ۱۰ درصد از درآمد مالیاتی استان معادل هفت همت مازاد است که برگشت این رقم به خوزستان می‌تواند کمک شایانی به چرخه اقتصاد کند.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان نظارت بر هزینه کرد توزیع درآمد‌ها در استان را از وظایف معاونت عمرانی استانداری عنوان کرد و گفت: اعتبارات بسیار خوبی از محل ارزش افزوده و درآمد استان به دستگاه‌های مختلف تزریق می‌شود به همین منظور نظارت بر نحوه هزینه کرد دستگاه‌ها ضروری است.

وی استفاده از طرح مولدسازی برای اجرای طرح‌های عمرانی استان را بسیار مهم دانست و ادامه داد: پنج هزار و ۱۸۰ خانه سازمانی در استان وجود دارد که باید تا پایان سال ۹۵ ساماندهی می‌شدند، اما تا کنون این اتفاق بسیار مهم رقم نخورده است.

احمدی با اشاره به اینکه سه درصد از درآمد شرکت‌های تحت مدیریت دولت باید در استان هزینه و پرداخت شود بیان کرد: این اصل از مصوبه ۷۲۰۷۸ تبصره سه ماده سه مورخ یازدهم مردادماه امسال تصویب و ابلاغ شده است.