به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، براساس اطلاعات موجود شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته با میانگین ۹۱ در شرایط سالم قرار داشت.

تهرانی‌ها از ابتدای سال تاکنون شش روز هوای پاک، ۱۲۰ روز هوای سالم و ۹۲ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس را تجربه کرده‌اند.

شاخص کیفیت هوا معیاری برای تعیین روزانه کیفیت هوا و میزان ارتباط آن با سطح سلامت افراد است که به ترتیب از صفر تا ۵۰ در شرایط پاک یا سبز، ۵۱ تا ۱۰۰ در شرایط قابل قبول یا زرد، ۱۰۱ تا ۱۵۰ در شرایط ناسالم برای گروه حساس یا نارنجی، ۱۵۱ تا ۲۰۰ در شرایط ناسالم برای همه یا قرمز، ۲۰۱ تا ۳۰۰ در شرایط بسیار ناسالم یا بنفش و ۳۰۱ تا ۵۰۰ در شرایط خطرناک یا ارغوانی تعیین شده است.