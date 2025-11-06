پخش زنده
امروز: -
عضو شورای اسلامی شهر یزد: امنیت و ایمنی مهمترین حقوق شهروندانی است که در شهر زندگی میکنند، اما متاسفانه در معابر یزد رعایت نمیشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدباقر پارساییان در جلسه علنی شورای اسلامی با انتقاد از وضعیت نگرانکننده پیادهروها و مسیرهای شهری گفت: جان و سلامت شهروندان یزدی در عبور از پیادهروها و معابر شهری بهطور جدی به مخاطره میافتد. پیادهرو تنها مسیر تردد نیست؛ بلکه آزمونی روشن از میزان تمدن شهری و احترام ما به حقوق دیگران است. متأسفانه امروز حق شهروندان در بسیاری از معابر یزد رعایت نمیشود.
وی افزود: این ایمنی زمانی تضمین میشود که نظارت مستمر و پیگیری دقیق بر معابر شهری صورت گیرد. اما شهروندان هنگام استفاده از پیادهروها با انبوهی از موانع و عارضه روبهرو هستند که هم مسیر عبور را مختل میکند و هم جان آنها را به خطر میاندازد.
عضو شورای شهر با اشاره به نمونههای متعدد نقض حقوق عابرین تصریح کرد: در خیابان قیام، موتور سیکلتها در پیادهرو پارک شده و شهروندان ناچارند یکبهیک از کنار هم عبور کنند یا وارد خیابان شوند. دو نفر نمیتوانند کنار هم راه بروند. در بلوار شهید دشتی نیز خودروها پیادهرو را اشغال کردهاند.
وی ادامه داد: در بلوار جوان و شهیدان اشرف، میز و صندلی مغازهها در پیادهرو قرار داده شده و مسیر کاملاً مسدود است. همچنین در بلوار شهید صدوقی و کوچه پل نواب، پارک دوطرفه خودروها و چیدمان وسایل مغازهداران در پیادهرو، رفتوآمد را دشوار کرده و حتی در شرایط بحران، عبور خودروی آتشنشانی را غیرممکن میسازد.
پارساییان با اشاره به وظایف قانونی شهرداری اظهار داشت: طبق ماده ۵۵ قانون شهرداریها، برخورد با سد معبر از وظایف صریح شهرداری است. شهرداری یزد موظف است نسبت به جمعآوری معابر مسدود شده اقدام کند. البته تذکر، اخطار، جریمه و در نهایت جمعآوری، همه ابزارهای قانونی برای جلوگیری از سد معبر هستند.
عضو شورای اسلامی شهر یزد با تأکید بر ضرورت مدیریت یکپارچه شهری افزود: امید داریم با اقدامات قاطع شهرداری یزد، فضای مناسبتری برای شهروندان بهویژه دانشآموزان، فراهم شود. این موضوع نیازمند نظارت دائم، همکاری کامل سایر دستگاهها و قرار گرفتن ایمنسازی فیزیکی معابر در اولویت جدی مدیریتی است.