مدیرکل انتقال خون استان سمنان: استان سمنان رتبه اول اهدا کنندگان مستمر خون کشور را کسب کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، محمدکاظم امیدیان گفت: ۶۶ درصد از این افراد اهدا کننده مستمر خون هستند که بیش از دو بار در سال خون اهدا می کنند.
وی افزود: تاکنون ۱۶ هزار و ۸۰۰ نفر به پایگاه انتقال خون مراجعه کردند که این میزان نسبت به سال گذشته بیش از یک درصد رشد داشته است.
مدیرکل انتقال خون استان سمنان ادامه داد: حدود ۶ درصد اهداکنندگان خون این استان بانوان هستند.
خونهای اهدایی به ۱۲ مرکز و بیمارستانهای استان فرستاده میشود.