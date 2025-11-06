مدیرکل انتقال خون استان سمنان: استان سمنان رتبه اول اهدا کنندگان مستمر خون کشور را کسب کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، محمدکاظم امیدیان گفت: ۶۶ درصد از این افراد اهدا کننده مستمر خون هستند که بیش از دو بار در سال خون اهدا می کنند.

وی افزود: تاکنون ۱۶ هزار و ۸۰۰ نفر به پایگاه انتقال خون مراجعه کردند که این میزان نسبت به سال گذشته بیش از یک درصد رشد داشته است.

مدیرکل انتقال خون استان سمنان ادامه داد: حدود ۶ درصد اهداکنندگان خون این استان بانوان هستند.

خون‌های اهدایی به ۱۲ مرکز و بیمارستان‌های استان فرستاده میشود.