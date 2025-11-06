به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ عبدالسلام مام عزیزی گفت: سیب این شهرستان به خاطر کیفیت و مرغوبیت و طعم مناسب و ماندگاری آن از محصولات شناخته شده در کشور و خارج از مرز‌های ایران اسلامی است و سالانه شاهد صادرات سیب این شهرستان به بسیاری از کشور‌های آسیایی و اروپایی هستیم.

وی اضافه کرد:برگزاری این همایش فرصتی فراهم می‌کند تا چالش‌های این بخش در شهرستان با حضور سرمایه گذاران، باغداران، کشاورزان و مسئولان بررسی شود.

سرپرست فرمانداری اشنویه برنامه ریزی برای بازاریابی و رونق صادرات محصولات کشاورزی با ارزش افزوده بالا و برند سازی این محصول را از دیگر اهداف برگزاری همایش این چنین در این شهرستان اعلام کرد.

مام عزیزی از دیگر از اهداف این همایش فراهم اوردن زمینه سرمایه گذاری در بخش صنایع جانبی کشاورزی و ایجاد واحد‌های تولیدی با استفاده از درآمد حاصل از فروش و صادرات سیب عنوان کرد و گفت: متاسفانه در حال حاضر این درآمد یا از شهرستان خارج شده یا به بخش‌های غیر مولد از جمله املاک انتقال یافته و نه تنها ارزش افزوده‌ای حاصل نمی‌کند بلکه موجب افزایش غیرمتعادل زمین و مستغلات در این شهرستان شده است که می‌طلبد این مهم در مسیر توسعه شهرستان هزینه شود



وی افزود: سالانه در اشنویه حدود ۱۷۰ هزار تن سیب تولید می‌شود که ۷۰ درصد آن به دیگر استان‌های کشور و خارج صادر می‌شود و ۱۰ همت سرمایه در گردش در این حوزه می‌تواند در شکوفایی اقتصادی شهرستان نقش قابل ملاحظه‌ای داشته باشد



وی اضافه کرد: این همایش فرصتی فراهم کرده تا ظرفیت‌های باغی، این شهرستان بیشتر معرفی شود.

همزمان با این همایش برنامه‌های فرهنگی و هنری متنوع نیز برگزار می‌شود.

همایش تخصصی صادرات سیب اشنویه در آذرماه سالجاری باهمکاری شورای اسلامی و شهرداری اشنویه، جهاد کشاورزی و دستگاه‌های متولی و کشاورزان و باغداران شهرستان در شهرک صنعتی اشنویه برگزار خواهد شد.