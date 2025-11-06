به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، افتتاحیه نمایشگاه گروهی نقاشی «نقش‌نگاره‌های جان» ساعت ۱۷ فردا جمعه ۱۶ آبان با حضور پدیدآورندگان آثار در نگارخانه بهارک برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه گروهی، اکرم زارعی، محمد فرهنگ، الهام زارعی، سکینه سادات موسوی، نفیسه صادق نژاد، هومن جمشیدی آرین در رشته نقاشی با نگاهی به هنر‌های معاصر با نماد‌های ایرانی دست به خلق اثر زده‌اند. «نقش‌نگاره‌های جان»، از روز شنبه، ۱۷ تا روز چهارشنبه، ۲۱ آبان سال جاری از ساعت ۱۷ تا ۲۰ پذیرای هنردوستان است. نگارخانه بهارک در میدان ونک، ده ونک، کوچه شهید صابری، پلاک یک واقع شده است.

نمایشگاه گروهی هنر‌های تجسمی «روایت»،

همچنین نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی «روایت» ساعت ۱۶ فردا جمعه، ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۴، به کیوریتوری آیناز زارعی نقاش و مدیر گروه هنری آیتیست در گالری خورشید افتتاح می‌شود.

در «روایت»، ۳۰ هنرمند به نام‌های افسانه عندلیب، امیر اشکان سحرخیز، آمنه آران دینکی، آیسان آورند، بهناز محمودی، بیتا جمشیدزاده، پریا مجیدی، پوریا قلیچ خانی، حسین خائف، حورا طریقتی، رویا سخاوتی زاده، زهرا سلمان زاده، زهرا کاظمی، ساناز بازاریان جوادی، سپیده سلیمیان، سوسن زارع شحنه، سولماز صادقی، شکیلا شهابی، شهلا رضائی پور، عاطفه چیت سازها، عسل ربانی، فاطمه صادقلو، فرزانه زمانی نواسطلی، محمد شعرباف کاشانی، مریم عزتی چهار قلعه، مریم کافتری، مه تا حیدرنیا، مهسا صمدیان، مهسا میرزالو، یاسمن حاجی ده آبادی، ۳۸ اثر خودشان در زمینه هنر‌های تجسمی را به نمایش می‌گذارند.

علاقه‌مندان به هنر می‌توانند برای تماشای آثار هنرمندان از روز جمعه، ۱۶ تا روز دوشنبه، ۱۹ آبان ماه سال جاری، از ساعت ۱۶ تا ۱۹ به گالری خورشید واقع در بلوار آفریقا، کوچه تور، پلاک ۷۰، طبقه یک، واحد یک مراجعه کنند.

نمایشگاه گروهی «پاییزنگار» نمایشگاه گروهی «پاییزنگار» هم از ۱۷ تا ۲۱ آبان با حضور ۶۱ هنرمند در نگارخانه ملک‌الشعرای بهار باغ موزه قصر برگزار می‌شود.