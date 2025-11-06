پخش زنده
نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی «روایت» در نگارخانه خورشید و نمایشگاه گروهی نقاشی با عنوان «نقشنگارههای جان» در نگارخانه بهارک برگزار میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، افتتاحیه نمایشگاه گروهی نقاشی «نقشنگارههای جان» ساعت ۱۷ فردا جمعه ۱۶ آبان با حضور پدیدآورندگان آثار در نگارخانه بهارک برگزار میشود.
در این نمایشگاه گروهی، اکرم زارعی، محمد فرهنگ، الهام زارعی، سکینه سادات موسوی، نفیسه صادق نژاد، هومن جمشیدی آرین در رشته نقاشی با نگاهی به هنرهای معاصر با نمادهای ایرانی دست به خلق اثر زدهاند. «نقشنگارههای جان»، از روز شنبه، ۱۷ تا روز چهارشنبه، ۲۱ آبان سال جاری از ساعت ۱۷ تا ۲۰ پذیرای هنردوستان است. نگارخانه بهارک در میدان ونک، ده ونک، کوچه شهید صابری، پلاک یک واقع شده است.
نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی «روایت»،
همچنین نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی «روایت» ساعت ۱۶ فردا جمعه، ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۴، به کیوریتوری آیناز زارعی نقاش و مدیر گروه هنری آیتیست در گالری خورشید افتتاح میشود.
در «روایت»، ۳۰ هنرمند به نامهای افسانه عندلیب، امیر اشکان سحرخیز، آمنه آران دینکی، آیسان آورند، بهناز محمودی، بیتا جمشیدزاده، پریا مجیدی، پوریا قلیچ خانی، حسین خائف، حورا طریقتی، رویا سخاوتی زاده، زهرا سلمان زاده، زهرا کاظمی، ساناز بازاریان جوادی، سپیده سلیمیان، سوسن زارع شحنه، سولماز صادقی، شکیلا شهابی، شهلا رضائی پور، عاطفه چیت سازها، عسل ربانی، فاطمه صادقلو، فرزانه زمانی نواسطلی، محمد شعرباف کاشانی، مریم عزتی چهار قلعه، مریم کافتری، مه تا حیدرنیا، مهسا صمدیان، مهسا میرزالو، یاسمن حاجی ده آبادی، ۳۸ اثر خودشان در زمینه هنرهای تجسمی را به نمایش میگذارند.
علاقهمندان به هنر میتوانند برای تماشای آثار هنرمندان از روز جمعه، ۱۶ تا روز دوشنبه، ۱۹ آبان ماه سال جاری، از ساعت ۱۶ تا ۱۹ به گالری خورشید واقع در بلوار آفریقا، کوچه تور، پلاک ۷۰، طبقه یک، واحد یک مراجعه کنند.
نمایشگاه گروهی «پاییزنگار»
نمایشگاه گروهی «پاییزنگار» هم از ۱۷ تا ۲۱ آبان با حضور ۶۱ هنرمند در نگارخانه ملکالشعرای بهار باغ موزه قصر برگزار میشود.
نمایشگاه گروهی تجسمی «پاییزنگار» روز شنبه ۱۷ آبان با حضور ۶۱ هنرمند در نگارخانه ملکالشعرای بهار، موزه قصر تهران، میزبان نگاهی تازه به دنیای رنگ، احساس و تخیل است.
در این رویداد هنری، آثار متنوعی از نقاشی، طراحی و هنرهای تجسمی به نمایش گذاشته میشود؛ هر اثر روایتی از جهان درونی هنرمند و تجربهای ناب از مواجهه با طبیعت و انسان در فصل رنگها است.
در کنار نمایشگاه، ورکشاپ ویژه کالیگرافی و سوختهنگاری با اجرای گروه هنری هیچنگار برگزار خواهد شد؛ جایی که جوهر و آتش در هم میآمیزند و اثر، جان میگیرد.
این نمایشگاه با گردآوری و گالریگردانی افسانه حاجی آقازاده و مدیریت هنری زهرا ضمیرآزاد برگزار میشود و آثاری از آمنه خوشرو، احمد کوچکیانفرد، آیدا حیدری ارجلو، آرمیتا جبارچلوئی، افسانه حاجی آقازاده، اعظم محمودزاده، آرزو ناصری نخعی، باران یوسفی، تینا همتی، پارمین نعمتی، رحیم یوسفی، رادین قوچوند، زهرا رسولزاده، زهرا ابارشی، زهرا ضمیرآزاد، زهره یعقوبی، زینب بافکر، زینب رشنو، ستایش اصحابیسار، سما زارع، شادزی فخریطاری، شهزاد احمدی، فاطمه چهرهقانی، فاطمه پورمحمدی، فرناز نیکجو، فریده چمنپیرا، فیروزه کلالی، گیتا ابوالحسنی، علی سلیمیانریزی، علی اکبری دراجی، مژگان احمدیان، مریم صحبتی، مبینا رمضانی، محمد جعفری، محمدحسین کوچکیانفرد، ملک عسگری، مصطفی حاتمی، معصومه عزیزی، مونا فخازاده، مطهره ستاری، مهرناز قزوینی، مهرنوش سعادت ورنوسفادرانی، مهشید حاجیاسماعیلی، مریم اسفندیاری، مریم فراشی، میترا مظاهری، ندا قوامی، نفس زارع، نسرین ارنصب، نسرین سهندپور، نهال اسفندیاری، نازنین استقامت، نوشین چرختاب مقدم، نیلوفر مقدمنیا، هدیه ایزدی، هستی خادم پور، هانیه شریفزاده، هلیا عبدالمحمدی، حسین صداقت، یکتا سنگسار، یگانه پاکدل به نمایش درمیآید.