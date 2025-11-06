به‌مناسب روز ملی مازندران؛ نمایشگاه آثار هنری و فرهنگی، در نگارخانه کنعانی ساری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون صنایع دستی اداره کل میراث‌فرهنگی مازندران گفت: به‌مناسب روز ملی مازندران؛ نگارخانه کنعانی، میزبان مجموعه‌ای از رویداد‌های هنری و فرهنگی با محوریت هنر و هویت بومی مازندران است.

عاطفه شعبانی افزود: نمایشگاه هنر‌های تجسمی، کارگاه گلیم و جاجیم‌بافی، خوشنویسی اشعار نیما یوشیج و نقاشی لاک تراشی و اجرای موسیقی سنتی مازندرانی، بخش‌های این نگارخانه را تشکیل می‌دهند.

وی تصریح کرد: هدف از برگزاری این مجموعه برنامه‌ها، پاسداشت فرهنگ و میراث هنری مازندران و ایجاد بستری برای تعامل میان هنرمندان و علاقمندان به هنر بومی است و این رویداد همچنین فرصتی برای نمایش ظرفیت‌های صنایع‌دستی و هنر‌های اصیل منطقه به شمار می‌آید و این نگارخانه به یکی از پایگاه‌های فعال ترویج هنر و فرهنگ محلی در مازندران تبدیل شده و تلاش دارد با چنین برنامه‌هایی سهم مؤثری در گسترش هنر ایرانی و بومی ایفا کند.

نمایشگاه روز ملی مازندران ۱۴ و ۱۵ آبان‌ماه در نگار خانه کنعانی، بافت تاریخی شهر ساری، خیابان خیام، پلاک ۶۵ در حال برگزاری است و بازدید هم برای عموم آزاد است.

بنیامبن مرشدی و گزارشی در این زمینه: