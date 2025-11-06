پخش زنده
بر اساس آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی همچنان طی چند روز آینده وضعیت جوی به نسبت پایدار خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همچنین طی این مدت بدلیل سکون نسبی جو و وارونگی دمایی و همینطور عدم وزش باد قابل ملاحظه ، درمناطق صنعتی و پرتردد استان در بعضی ساعت ها افزایش نسبی غلظت آلاینده ها و کاهش کیفیت هوا مورد انتظار می باشد.
به لحاظ دمایی نیز نوسان دمایی محسوسی نخواهیم داشت .
در ضمن مطابق خروجی فعلی مدل ها طی حداقل ده روز آینده سامانه بارشی موثری بر روی استان نخواهیم داشت.