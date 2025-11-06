به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همچنین طی این مدت بدلیل سکون نسبی جو و وارونگی دمایی و همینطور عدم وزش باد قابل ملاحظه ، درمناطق صنعتی و پرتردد استان در بعضی ساعت ها افزایش نسبی غلظت آلاینده ها و کاهش کیفیت هوا مورد انتظار می باشد.

به لحاظ دمایی نیز نوسان دمایی محسوسی نخواهیم داشت .

در ضمن مطابق خروجی فعلی مدل ها طی حداقل ده روز آینده سامانه بارشی موثری بر روی استان نخواهیم داشت.