آقای تبریزی پژوهشگر و تاریخ نگار معاصر در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، افزود: رحمانی، نویسنده، پژوهشگر، هنرمند و مدیر فرهنگی، فعالیت‌های بسیاری در عرصه‌های فرهنگ و اندیشه، الگویی کم‌نظیر از زیست زاهدانه، نگاه ژرف‌نگر و چندوجهی فرهنگی است.

وی گفت: آثار و شخصیت شمس الدین رحمانی نشان می‌دهد که عمق فکری، تنوع مهارتی و صداقت زیستی، راز ماندگاری در مسیر خدمت به حقیقت و فرهنگ ایرانی است..

تبریزی افزود: رحمانی در اوایل دهه ۶۰ با فعالیت در مجلات رشد و سپس در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، حضوری مؤثر و ماندگار در عرصه فرهنگ داشته است.

قاسم تبریزی گفت: او نه تنها اهل قلم و نویسنده‌ای توانا است، بلکه پژوهشگری ژرف‌اندیش در حوزه تاریخ، به‌ویژه تاریخ صهیونیسم و فلسطین اشغالی نیز به شمار می‌رود.

وی افزود: ایشان در مقام معاون تولید کانون پرورش فکری، مدیری فرهنگی موفق بوده‌اند که آثار و برنامه‌های ماندگاری از خود به جا گذاشته‌اند.

این پژوهشگر با بیان این که آقای رحمانی شخصیتی است که در تمام سال‌های فعالیت هایش، اصالت زیست و صداقت فکری را حفظ کرده است، گفت: زندگی ساده و زاهدانه‌اش، پیش و پس از مسئولیت‌های اجرایی، گواهی بر شخصیت خودساخته و متعهد او است..

وی افزود: از دیگر وجوه برجسته شخصیت شمس الدین رحمانی، تسلط بر هنر‌های مختلف از جمله موسیقی و نقاشی است.

این تاریخ نگار معاصر گفت: شناخت عمیق او از موسیقی، همراه با آشنایی گسترده با متون دینی همچون قرآن و نهج‌البلاغه، نشان از پیوندی عمیق میان هنر، دین و اندیشه در شخصیت او دارد..

وی با اشاره به این که کتاب‌های رحمانی، با نثری پخته و سلیس، نه‌تنها از نظر محتوایی ارزشمندند بلکه از منظر ادبی نیز قابل تحسین‌اند، افزود: آثار او از دهه‌ها پیش، نقدی دقیق بر نهادهایی، چون سازمان ملل ارائه داده‌اند که امروز نیز صحت تحلیل‌هایش آشکارتر شده است..

قاسم تبریزی گفت: شخصیت چندوجهی رحمانی، الگویی الهام‌بخش برای جوانان امروز است.

از قاسم تبریزی تاکنون مقالاتی با عناوین «تاریخ‌شناسی؛ مانع نفوذ»، «آسیب‌شناسی انقلاب اسلامی»، «میرزاکوچک خان و نهضت جنگل»، «تحلیل تاریخ نگاری در اسلام و ایران » و «قیام ۱۵ خرداد نقطه ی عطف در تاریخ معاصر ایران» در حوزه تاریخ معاصر و انقلاب اسلامی منتشر شده است.