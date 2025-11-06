راهیابی ۲۶ نمایشنامه به مرحله دوم جشنواره منطقهای معلولان در یاسوج
۲۶ نمایشنامه تئاتر با رای داوران در جشنواره منطقهای معلولان خلیج فارس به میزبانی یاسوج تایید و به مرحله بعدی راه یافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرپرست اداره کل بهزیستی استان در حاشیه آیین جمعبندی مرحله نخست جشنواره منطقهای معلولان در یاسوج گفت: ۸۰ نمایش از استانهای جنوبی کشورمان به یازدهمین دوره جشنواره خلیج فارس ارسال شده بود.
مهران کشاورز افزود: این آثار از استانهای کهگیلویه و بویراحمد، فارس، خوزستان، هرمزگان به مرحله بازبینی جشنواره منطقهای خلیج فارس راه یافت که با رای داوران ۲۶ اثر واجد راهیابی به مرحله دوم شناخته شدند و تایبد ۱۸ اثر دیگر هم مشروط به انجام مرحله بازبینی دوم شد.
وی بیان کرد: با رای هیات سه نفره داوران ۱۷ نمایشنامه در بخش صحنهای، یک اثر در بخش خیابانی و هشت نمایشنامه در بخش کودک و نوجوان جشنواره منطقهای خلیج فارس تایید نهایی شدند.
کشاورز ابراز داشت:چند گرگ از عروسی مادرم ماه جان، بررسی چند پرونده و اگر وقت بود چند نامه، وارنو، سرگذشت چند غریق به استشهاد دار و درخت، عبدی و ننه جان هاجر، چیز، مرگ در میزند از آثار ارسالی هنرمندان کهگیلویه و بویراحمد در این جشنواره است.
وی تاکید کرد:دروغ سفید مرگ سیاه، یورت، آسمان آفتابی شو، همزیستی مسالمت آمیز، سلام سلام سلامتی، سرزمان لولوها از استان فارس، چند ساعت مانده به صبح هامبورگ، تشاله و تنفر از خود، مرگ در لابه لایه ساندویچی از بادنجان، به جرم خریت، از استان بوشهر تایید نهایی شدند.
کشاورز ادامه داد:غراب آهنی، جایی میان خوکها، چاله، خروسک پریشان و دریا رو نجات بدیم از استان هرمزگان و باغ آرزو، گلابی کوچولوی خال خالی از استان خوزستان به مرحله بعدی جشنواره منطقهای خلیج فارس راه یافتند.