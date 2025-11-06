به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، حسن افتخاری گفت: غول خفته مصرف گاز در حال بیدار شدن است و اگر مدیریت نشود، ناترازی جدی در زمستان خواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه میانگین مصرف گاز در ۲۴ سال گذشته در خراسان رضوی حدود ۴۰ میلیون مترمکعب بوده است، ادامه داد: مصرف گاز در این استان در مدت ۱۰ روز گذشته با وجود شرایط نسبتاً گرم هوا، از ۳۰ میلیون مترمکعب به ۴۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش یافته است.

این مسئول افزود: هم اینک کل تولید پالایشگاه شهید هاشمی‌نژاد سرخس در بخش پالایش و فرآورده‌های نفتی حدود ۳۵ تا ۳۶ میلیون مترمکعب در روز است که در فصل زمستان با برداشت روزانه ۱۷ تا ۱۸ میلیون مترمکعب از مخازن ذخیره‌سازی، مجموعاً به ۵۷ میلیون مترمکعب می‌رسد.

افتخاری ادامه داد: این در حالی است که نیاز روزانه استان در روز‌های سرد سال به بیش از ۸۵ تا ۹۰ میلیون مترمکعب می‌رسد و همین موضوع، ناترازی مصرف و تولید را آشکار می‌کند.

مدیرکل گاز خراسان رضوی با اشاره به اقدامات دولت چهاردهم برای رفع این ناترازی گفت: در بخش افزایش تولید، توسعه میادین گازی در جنوب کشور و میدان گازی توس در استان در دستور کار است.

افتخاری در بخش دیگری از سخنانش به طرح تعویض دو میلیون بخاری فرسوده به‌صورت رایگان اشاره کرد و گفت: در خراسان رضوی این طرح در شهر‌های سرد نظیر فریمان، سفیدسنگ، فرهادگرد، قوچان، کدکن و مزداوند آغاز شده است تا مصرف گاز خانگی در این مناطق بهینه شود.

وی همچنین با اشاره به مصوبه مهم دولت در مرداد ۱۴۰۴، تصریح کرد: بر اساس این مصوبه، تمام دستگاه‌های اجرایی موظفند دمای محیط کاری خود را در فصل زمستان روی ۲۰ درجه سانتی‌گراد تنظیم کنند و حداقل ۲۰ درصد مصرف گاز را نسبت به سال گذشته کاهش دهند و در صورت تخلف، گاز اداره متخلف، قطع می‌شود و مدیر دستگاه، مسئول آن خواهد بود.

مدیرکل گاز استان با اشاره به سیاست جدید تعرفه‌گذاری گفت: مشترکانی که بیش از ۹۵ درصد میانگین مصرف شهر خود گاز مصرف کنند، تعرفه آنها بر اساس ۷۵ درصد قیمت صادراتی گاز محاسبه خواهد شد و قبض‌های سنگینی دریافت خواهند کرد.

وی با بیان اینکه بخشی از ناترازی به مصرف بی‌رویه تجهیزات گازسوز بازمی‌گردد، افزود: هنوز برخی مشترکان هنگام احساس گرما، به‌جای کاهش شعله بخاری یا تنظیم دما، پنجره را باز می‌کنند؛ این رفتار باید با فرهنگ‌سازی اصلاح شود.

افتخاری همچنین با اشاره به راه‌اندازی سامانه گزارش مردمی تخلفات مصرف گاز، گفت: به‌زودی با استفاده از این سامانه، شهروندان می‌توانند مصارف غیرمجاز از جمله استفاده از وسایل گرمایشی در فضای باز و استخر‌ها را گزارش دهند.

وی در پایان با اشاره به نقش رسانه‌ها در فرهنگ‌سازی مصرف بهینه گاز گفت: مشابه سال گذشته، در زمستان امسال نیز جشنواره آثار رسانه‌ای صرفه‌جویی در مصرف گاز با همکاری صداوسیما برگزار خواهد شد و به آثار برتر جوایز ارزشمندی تعلق خواهد گرفت.