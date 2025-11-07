پخش زنده
با رژیم غذایی مناسب میتوان از ابتلا به دیابت پیشگیری کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ کارشناس ارشد گروه بهبود تغذیه مرکز بهداشت خوزستان با بیان اینکه آمار جهانی، روند افزایشی میزان شیوع و بروز دیابت نوع ۲ را نشان میدهد گفت: دیابت نوع ۲ یک بیماری قابل پیشگیری است و میتوان با انجام مداخلههای مناسب، از بروز آن در افراد در معرض خطر جلوگیری کرد.
ندا فرحبخش افزود: پیشگیری از دیابت شامل تغییرات سبک زندگی مانند رژیم غذایی سالم، فعالیت بدنی منظم، مدیریت استرس و کنترل وزن است و مصرف میوهها و سبزیجات کم قند، پرهیز از غذاهای فرآوریشده و قندهای تصفیهشده، خطر ابتلا به دیابت را کاهش میدهد.
او ادامه داد: دیابت یکی از بیماریهای مزمن است که در صورت مدیریت نکردن درست، به عوارض جدی مانند مشکلات قلبی، نارسایی کلیه، مشکلات بینایی و حتی قطع عضو منجر میشود و جلوگیری از دیابت با توجه به هزینههای درمانی بالای آن، از اهمیت بالایی برخوردار است.
کارشناس ارشد گروه بهبود تغذیه مرکز بهداشت خوزستان گفت: دیابت نوع ۲ به طور عمده به علت سبک زندگی نادرست، رژیم غذایی ناسالم، کم تحرکی و چاقی ایجاد میشود و با تغییرات ساده در این عوامل میتوان از بروز این بیماری جلوگیری کرد.
فرحبخش افزود: مصرف غذاهای پر فیبر، سبزیجات، غلات کامل و پروتئینهای کم چرب و کاهش مصرف قند و چربیهای اشباع، سبزیجات غیر نشاستهای مانند اسفناج، کلم، کاهو، خیار و فلفل دلمهای، میوههای کم قند مانند سیب، توتها، گریپ فروت، آووکادو و پرتقال توصیه میشود.
او با تاکید بر داشتن فعالیت بدنی منظم برای پیشگیری از دیابت گفت: انجام ورزشهای هوازی مانند پیادهروی، دوچرخهسواری و شنا حداقل ۳۰ دقیقه در روز در این زمینه ضروری است.
کارشناس ارشد گروه بهبود تغذیه مرکز بهداشت خوزستان افزود: حفظ وزن متعادل و جلوگیری از اضافه وزن و چاقی، کاهش مصرف قند و کربوهیدراتهای تصفیه شدهاز طریق پرهیز از نوشیدنیهای شیرین، شیرینیها و غذاهای فرآوری شده نیز باید در رژیم غذایی رعایت شود.