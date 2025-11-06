نشست هم اندیشی مسئولان تشکلهای بسیج دانشجویی استان
نشست هم اندیشی مسئولان تشکلهای بسیج دانشجویی کهگیلویه و بویراحمد در دانشگاه یاسوج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مسئول سازمان بسیج دانشجویی استان گفت: در این نشست برنامهها اهداف و سیاستگذاریهای بسیج دانشجویی دانشگاههای استان بررسی و اقدامات و فعالیتهای امسال این سازمان با حضور صد تن از مسئولان تشکلهای بسیج دانشجویی دانشگاههای استان تشریح شد. سعادت صالحی نیا افزود: بیش از ۹ هزار دانشجوی بسیجی دانشگاههای استان در قالب ۷۰ حوزه و پایگاه دانشجویی عضو هستند و در زمینههای مختلف بخصوص جهاد تبیین مطالبه گری و خدمات رسانی فعالیت می کنند. صمد فقیهی معاون امور تشکلهای بسیج دانشجوئی استان هم برگزاری ۳۰ اردوی جهادی برپایی ۱۲ یادواره و اجلاسیه شهدای دانشجو، تریبون آزاد و نشستهای پرسش و پاسخ دانشجوئی و بازدید دانشجویان از مراکز مهم علمی تحقیقاتی و صنعتی را از عمده برنامههای سازمان بسیج دانشجوئی استان عنوان کرد.