استاندار کرمانشاه: رسانهها نقشی بیبدیل در جهانیسازی پیام اربعین دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزکرمانشاه، استاندار کرمانشاه با تأکید بر نقش بیبدیل رسانهها در جهانیسازی پیام اربعین، گفت: امسال ۶۰ درصد زائران از محورهای استان کرمانشاه عبور کردند.
منوچهر حبیبی افزود: استان کرمانشاه بزرگترین نقش را در میزبانی از زائران اربعین بر عهده دارد، زیرا حدود ۶۰ درصد زائران از محورهای استان عبور میکنند تا از مرزهای خسروی در کرمانشاه و مهران در ایلام تردد کنند که این موضوع افتخار بزرگی برای مردم مهماننواز کرمانشاه است.
استاندار کرمانشاه با اشاره به رضایتمندی بالای زائران از خدمات مرز خسروی افزود: امسال شاهد رضایتمندی شایستهای بودیم که حتی مسئولان ملی نیز آن را در تریبونهای رسمی اعلام کردند و رسانهها نیز در نقل این واقعیت نقش برجستهای داشتند و همین باعث افزایش اعتماد عمومی شد.
حبیبی با بیان اینکه مرز خسروی در اربعین امسال ۱۳ درصد افزایش تردد نسبت به سال گذشته را داشت گفت: میانگین افزایش تردد در مرزهای کشور تنها ۴ درصد بوده است و این تفاوت قابلتوجه نتیجه اطلاعرسانی دقیق، گسترده و حرفهای رسانههای استان بوده که نقش کرمانشاه را در اربعین برجسته کردند.
استاندار کرمانشاه با تقدیر از فعالیت شبانهروزی خبرنگاران، عکاسان، فعالان فضای مجازی و صدا و سیما افزود: شما خبرنگاران فقط روایتگر نبودید، بلکه با تصویر و قلم خود فرهنگ خدمت، ایثار و همدلی را ماندگار کردید و رسانههای استان بخش واقعی پیکره خادمان اربعین هستند.
وی با تأکید بر انجام آسیبشناسی برای بهبود خدماترسانی در سال آینده گفت: باید کاستیها را شناسایی و رفع کنیم تا در سال آینده با آمادگی بهتر به استقبال زائران برویم و از اولویتهای ما فراهم کردن شرایط مناسب اسکان خبرنگاران در مرز خسروی است تا بتوانند با فراغ بال به رسالت خود عمل کنند.