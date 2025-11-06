استاندار اردبیل گفت: ۴۰ درصد نانوایی های استان به سوخت های دوم و جایگزین تجهیز شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مسعود امامی یگانه در جلسه وبیناری کارگروه پدافند غیرعامل وزارت کشور اظهار کرد: تسهیلات مورد نیاز برای افزایش تعداد نانوایی های مجهز به سوخت های جایگزین تامین می شود.

وی با تاکید بر اینکه پراکنش این نوع نانوایی ها در سراسر استان اردبیل باید متناسب و حساب شده باشد، اظهار کرد: شهرهای بزرگ و پرجمعیت از جمله اردبیل، مشکین شهر و پارس آباد نیازمند توجه ویژه در این حوزه هستند.

استاندار اردبیل با اشاره به اینکه باید مولدهای اضطراری دستگاههای اجرایی به روزرسانی و فعالسازی شود ادامه داد: متولیان تامین سوخت در شرایط اضطراری فعالیت خود را چند برابر کنند.

امامی یگانه با بیان اینکه برنامه منسجم برای حل مشکل پناهگاه از سوی پدافند غیرعامل و مدیریت بحران ارائه شود، افزود: برای اسکان اضطراری در شرایط بحرانی برنامه های خوبی در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، به نقل از روابط عمومی استانداری اردبیل در روز پنجشنبه ۱۵ آبان، استاندار اردبیل بر اهمیت ارایه آموزشهای عمومی به مردم، آموزشهای تخصصی به کارشناسان و اجرای رزمایش ها و مانورهای تمرینی تاکید کرد.