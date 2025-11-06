رئیس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی در بازدید از شرکت‌های دانش‌بنیان استان البرز، بر تقویت دیپلماسی علم و فناوری و توسعه همکاری‌های فناورانه بین‌المللی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین روزبه، رئیس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی با هدف بررسی ظرفیت‌های فناورانه استان البرز برای توسعه صادرات فناوری و تعاملات علمی بین‌المللی، به این استان سفر کرد.

در این سفر، رئیس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی با حضور در منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه پیام، از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور مستقر در این منطقه بازدید کرد و در جریان توانمندی‌های صنعتی و فناورانه آنها قرار گرفت.

محسن حسنلو، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه پیام در این بازدید با اشاره به موقعیت راهبردی البرز در زنجیره لجستیک کشور گفت: منطقه ویژه اقتصادی پیام با برخورداری از زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوایی، ریلی و جاده‌ای، بستری مناسب برای توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان فراهم کرده است و آماده همکاری گسترده با شرکت‌های فناور برای ورود به بازار‌های بین‌المللی است.

در ادامه این بازدید، حسین روزبه ضمن تأکید بر نقش مناطق ویژه اقتصادی در پیوند میان صنعت و فناوری اظهار داشت: یکی از اهداف اصلی ما در توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه، فعال‌سازی ظرفیت‌های استانی برای حضور در عرصه بین‌المللی است. البرز می‌تواند به یکی از محور‌های اصلی تبادلات فناورانه کشور تبدیل شود.

بازدید از شرکت‌های فناور در منطقه ویژه اقتصادی پیام در جریان این بازدید، چند شرکت دانش‌بنیان فعال در حوزه‌های مختلف صنعتی و پزشکی مورد بازدید قرار گرفتند.

یک شرکت فناور به‌عنوان یکی از واحد‌های فناور فعال در حوزه تولید هواساز و سیستم‌های تصفیه هوا، محصولات خود را با تمرکز بر استاندارد‌های بین‌المللی و بازار‌های صادراتی معرفی کرد.

همچنین یک شرکت دانش بنیان که در زمینه طراحی و ساخت تجهیزات پزشکی و دستگاه‌های اولتراسوند سونوگرافی فعالیت دارد، جدیدترین نمونه‌های تولیدی خود را ارائه کرد. در ادامه، بازدید از شرکت فناوری زیستی بایو ران» انجام شد که در حوزه تولید مواد و محصولات بیوتکنولوژی و تجهیزات مرتبط با آزمایشگاه‌های زیستی فعالیت دارد.

بازدید از کارخانه نوآوری کرج بخش دیگر سفر رئیس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی به بازدید از کارخانه نوآوری کرج اختصاص داشت.

روزبه در این بازدید از نزدیک با تیم‌های فناور و استارتاپ‌های مستقر در کارخانه گفت‌و‌گو کرد و در جریان فعالیت‌های نوآورانه آنها در حوزه‌های فناوری اطلاعات، سلامت دیجیتال و تجهیزات پیشرفته قرار گرفت.

وی در جمع فعالان این مجموعه با تأکید بر اهمیت نقش مراکز نوآوری در توسعه همکاری‌های بین‌المللی اظهار کرد: کارخانه‌های نوآوری باید به کانون‌های جذب همکاری‌های علمی و فناورانه جهانی تبدیل شوند تا مسیر ارتباط شرکت‌های ایرانی با اکوسیستم‌های نوآوری بین‌المللی هموارتر شود.

دیدار با نخبگان و مقامات استانی در ادامه سفر، رئیس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی در نشست با جمعی از نخبگان و پژوهشگران استان البرز، بر لزوم گسترش شبکه‌های همکاری میان متخصصان ایرانی داخل و خارج از کشور تأکید کرد و گفت: ایجاد پیوند مؤثر میان نخبگان البرزی و شبکه متخصصان ایرانی خارج از کشور، می‌تواند موتور محرک توسعه علم و فناوری در استان باشد.

همچنین در دیدار با مجتبی عبداللهی، استاندار البرز، موضوعات مربوط به گسترش همکاری‌های فناورانه، توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان و استفاده از ظرفیت‌های علمی استان برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی مورد بررسی قرار گرفت.

عبداللهی در این نشست با اشاره به جایگاه علمی و صنعتی استان البرز گفت: البرز با برخورداری از دانشگاه‌های معتبر، نیروی انسانی متخصص و صنایع پیشرفته، ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به قطب علم و فناوری کشور دارد. همکاری با معاونت علمی و سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی می‌تواند مسیر حضور شرکت‌های البرزی در بازار‌های جهانی را هموارتر کند.

در این دیدار، حسین روزبه نیز بر حمایت از برنامه‌های بین‌المللی استان‌ها تأکید کرد و گفت: توسعه متوازن علم و فناوری در کشور زمانی محقق می‌شود که همه استان‌ها سهمی در ارتباطات علمی و فناورانه بین‌المللی داشته باشند. البرز با موقعیت ویژه خود، می‌تواند به یکی از پایگاه‌های اصلی دیپلماسی علم و فناوری ایران تبدیل شود.