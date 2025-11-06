سرپرست معاونت توسعه، پیش‌بینی و مدیریت بحران هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد گفت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد تا هفته پایانی آبان‌ماه خبری از بارش باران در استان نیست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، ولی بهره‌مند تاکید کرد: نقشه‌های هواشناسی برای روز‌های پایانی آبان‌ماه امسال در کهگیلویه و بویراحمد یک سامانه بارشی را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه سال آبی جاری هنوز بارانی در استان ثبت نشده است ابراز امیدواری کرد: روز‌های پایانی آبان‌ماه شاهد نخستین بارندگی امسال باشیم.

بهره‌مند با یادآوری اینکه مهرماه هر سال براساس بارندگی‌های بلندمدت یک تا پنج میلیمتر باران در کهگیلویه و بویراحمد می‌بارد تاکید کرد: بیشترین کاهش بارندگی‌های امسال مربوط به آبان‌ماه است.

سرپرست معاونت توسعه، پیش‌بینی و مدیریت بحران هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: بارش‌های آذرماه امسال در استان به عادی (نرمال) بلندمدت نزدیک است.

بهره‌مند اظهار داشت: بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی برای زمستان امسال نشان می‌دهد باران‌های زمستانی در استان نیز نزدیک به عادی است.

نگاهی به آمار بارندگی‌های سال آبی گذشته

وی گفت: سال زراعی گذشته به طور میانگین ۳۰۴ میلیمتر باران در استان ثبت شده که ۵۰.۶ درصد بلندمدت است.

سرپرست معاونت توسعه، پیش‌بینی و مدیریت بحران هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: در این مدت در یاسوج ۴۶۴ میلیمتر، مارگون ۴۰۳ میلیمتر، سی‌سخت ۳۸۲ میلیمتر، لنده ۳۵۷ میلیمتر، باشت ۳۲۳ میلیمتر، چرام ۲۹۹ میلیمتر، دهدشت ۲۴۵، امامزاده جعفر ۲۱۸، لیکک ۱۷۴ و دوگنبدان ۱۷۰میلیمتر باران بارید.