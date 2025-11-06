پیش بینی باران برای هفته آخر آبان در کهگیلویه و بویراحمد
سرپرست معاونت توسعه، پیشبینی و مدیریت بحران هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد گفت: بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد تا هفته پایانی آبانماه خبری از بارش باران در استان نیست.
وی با اشاره به اینکه سال آبی جاری هنوز بارانی در استان ثبت نشده است ابراز امیدواری کرد: روزهای پایانی آبانماه شاهد نخستین بارندگی امسال باشیم.
بهرهمند با یادآوری اینکه مهرماه هر سال براساس بارندگیهای بلندمدت یک تا پنج میلیمتر باران در کهگیلویه و بویراحمد میبارد تاکید کرد: بیشترین کاهش بارندگیهای امسال مربوط به آبانماه است.
سرپرست معاونت توسعه، پیشبینی و مدیریت بحران هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: بارشهای آذرماه امسال در استان به عادی (نرمال) بلندمدت نزدیک است.
بهرهمند اظهار داشت: بررسی آخرین نقشههای هواشناسی برای زمستان امسال نشان میدهد بارانهای زمستانی در استان نیز نزدیک به عادی است.
نگاهی به آمار بارندگیهای سال آبی گذشته
وی گفت: سال زراعی گذشته به طور میانگین ۳۰۴ میلیمتر باران در استان ثبت شده که ۵۰.۶ درصد بلندمدت است.
سرپرست معاونت توسعه، پیشبینی و مدیریت بحران هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: در این مدت در یاسوج ۴۶۴ میلیمتر، مارگون ۴۰۳ میلیمتر، سیسخت ۳۸۲ میلیمتر، لنده ۳۵۷ میلیمتر، باشت ۳۲۳ میلیمتر، چرام ۲۹۹ میلیمتر، دهدشت ۲۴۵، امامزاده جعفر ۲۱۸، لیکک ۱۷۴ و دوگنبدان ۱۷۰میلیمتر باران بارید.
بهرهمند گفت: این در حالی است که میانگین بارش سالیانه در یاسوج ۷۹۵ میلیمتر، لنده ۷۷۳ میلیمتر، سی سخت ۶۹۴ میلیمتر، مارگون ۶۴۲ میلیمتر، باشت ۶۲۱ میلیمتر، چرام ۵۵۴ میلیمتر، دهدشت ۵۱۲ میلیمتر، امامزاده جعفر ۴۴۹ میلیمتر، دوگنبدان ۴۴۲ و لیکک ۴۱۲ میلیمتر است.