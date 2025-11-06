پخش زنده
امروز: -
مراسم افتتاح دو پروژه آموزشی خیری با مشارکت نیکوکاران و با حضور وزیر آموزش و پرورش، در شهرستان اردکان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آموزشگاه خیری کارگر شریف با زیربنایی به مساحت ۲ هزار متر مربع و در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۵۰۰ متر مربع احداث شده است.
این مجموعه شامل ۱۲ کلاس درس استاندارد برای پذیرش دانشآموزان است.
همچنین، آموزشگاه نسرین نصیری امروز با حضور وزیر آموزش و پرورش، آقای خانمحمدی، افتتاح شد.
این پروژه آموزشی دارای زیربنایی به مساحت ۲ هزار و ۴٢١ متر مربع و مساحتی بالغ بر چهار هزار مترمربع است که شامل ۱۲ کلاس درس است.
این افتتاحها در راستای تعهد خیرین مدرسهساز و حمایت دولت برای رفع کمبود فضای آموزشی در استان یزد صورت پذیرفته و گام مهمی در جهت بهبود کیفیت آموزش برای دانشآموزان منطقه محسوب میشود.