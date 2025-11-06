به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، استان کرمان،مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمان با اشاره به کاهش کم‌سابقه بارندگی‌ها در استان گفت: وزیر نیرو طی ابلاغیه‌ای سرانه مصرف آب برای هر نفر را از ۲۴۰ لیتر به ۵۰ درصد کاهش داده است. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که با وجود گذشت نیمی از فصل پاییز، هنوز نشانه‌ای از بارندگی در استان مشاهده نمی‌شود.

علیدادی سلیمانی افزود: در سال آبی گذشته، استان کرمان کمترین میانگین بارش پنجاه سال اخیر خود را تجربه کرد و میانگین بارندگی‌ها به کمتر از ۸۰ میلی‌متر رسید.

وی ادامه داد: همه شهر‌های استان نسبت به میانگین بلندمدت خود کاهش بارش داشته‌اند که در این بین شهرستان‌های رابر، جیرفت و بافت بیشترین کاهش بارندگی را نسبت به سال گذشته و دوره بلندمدت ثبت کرده‌اند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمان درباره وضع سد‌های استان گفت: متأسفانه کمتر از ۵۰ درصد از همین بارش‌ها در بالادست سد‌ها اتفاق افتاده و روان‌آب بسیار اندکی به سمت سد‌های استان جریان یافته او حجم کلی مخازن سد‌های استان ۵۸۰ میلیون مترمکعب است که فقط حدود ۹۵ میلیون مترمکعب معادل ۱۷ درصد ظرفیت سد‌های استان پر می‌باشد.

علیدادی سلیمانی افزود: برآورد‌ها نشان می‌دهد میزان مصرف سالانه آب در استان کرمان حدود ۵/۵ میلیارد مترمکعب است که از این میزان، حدود ۹۰ درصد در بخش کشاورزی، ۵ درصد در بخش خانگی و مابقی در بخش صنعت مصرف می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمان با تأکید بر لزوم مدیریت جدی مصرف در بخش کشاورزی گفت: نصب کنتور‌های هوشمند و مودم‌دار برای مدیریت برداشت‌ها؛ دوم، جلوگیری کامل از اضافه‌برداشت‌ها؛ و سوم، اصلاح الگوی کشت با همکاری سازمان جهاد کشاورزی در شمال و جنوب استان که می‌تواند به کاهش مصرف کمک کند.