تقویم روز و اوقات شرعی را به افق شهرستانهای آبادان و خرمشهر دنبال کنید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امروز جمعه شانزدهم آبان ۱۴۰۴، شانزدهم جمادی الاول ۱۴۴۷ و هفتم نوامبر سال ۲۰۲۵ میلادی است.
اوقات شرعی امروز به شرح زیر است:
صدای اذان ظهر در آبادان و خرمشهر ساعت ۱۲ و ۱ دقیقه شنیده خواهد شد و آفتاب ساعت ۱۷ و ۲۵ دقیقه غروب خواهد کرد.
گلبانگ اذان مغرب نیز در ساعت ۱۷ و ۴۳ دقیقه به گوش میرسد و نیمه شب شرعی نیز ساعت ۲۳ و ۲۰ دقیقه است.
اذان صبح فردا شنبه هفدهم آبان ساعت ۵ و ۱۶ دقیقه و طلوع آفتاب ساعت ۶ و ۳۷ دقیقه ثبت شده است.