به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ منصور پایوندی سال ۱۳۴۶ در اراک زندگی را آغاز کرد و پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی و با شروع جنگ تحمیلی در سن ۱۴ سالگی و داوطلبانه از طریق پایگاه بسیج عازم جبهه شد و دفاع از اسلام و میهن را بر هر وظیفه دیگر ترجیح داد.

او از امدادگران داوطلب هلال احمر بود که در منطقه به پیروزی جبهه حق خدمت می‌کرد تا اینکه پس از ماه‌ها حضور در جبهه و خدمت به رزمندگان سرانجام در بیست و چهارمین روز از اسفند سال ۶۳ در منطقه عملیاتی جزیره مجنون در سن ۱۷ سالگی به درجه رفیع شهادت نائل شد.





