ناظر گمرکات آذربایجان شرقی گفت: ۲ میلیون و ۶۴ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۵۸ میلیون دلار در هفت ماهه امسال از راه گمرکات تبریز، سهلان، جلفا، نوردوز، مراغه و بناب به خارج از کشور صادر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، علی اصغر عباس زاده گفت: از مجموع صادرات هفت ماهه کالا از گمرکات آذربایجان شرقی، گمرک تبریز با صادرات ۶۰۱ میلیون دلار کالا به وزن ۷۴۰ هزار تن بیشترین سهم را به خود اختصاص داد و گمرک نوردوز با صادرات ۱۶۹ میلیون دلار کالا به وزن ۸۲۴ هزار تن در جایگاه دوم و سایر گمرکات استان در جایگاه‌های بعدی قرار دارند.

وی ادامه داد: عمده اقلام صادرات قطعی گمرکات آذربایجان شرقی در این مدت چدن آهن و فولاد به ارزش ۱۹۴.۶ میلیون دلار، محصولات پتروشیمی و مصنوعات پلاستیکی به ارزش ۱۲۷.۱ میلیون دلار، میوه‌های خوراکی پوست مرکبات یا خربزه به ارزش ۱۱۶.۷ میلیون دلار، مس و مصنوعات از مس به ارزش ۶۵.۸ میلیون دلار و روی و مصنوعات از روی به ارزش ۶۱ میلیون دلار بود که عمده این اقلام به کشور‌های ترکیه، ارمنستان، عراق، افغانستان و گرجستان صادر شد.

ناظر گمرکات آذربایجان شرقی به عملکرد واردات قطعی کالا اشاره کرد و گفت: در هفت ماهه امسال ۲۷۴.۷ هزار تن کالا به ارزش ۷۹۷ میلیون و ۳۴۸ هزار دلار کالا از راه گمرکات تبریز، سهلان، جلفا و نوردوز وارد کشور شد.

مدیر کل گمرک تبریز افزود: عمده اقلام وارداتی به استان شامل ماشین آلات و وسایل مکانیکی به ارزش ۱۱۴.۹ میلیون دلار، توتون و تنباکو به ارزش ۱۰۳.۷ میلیون دلار، وسایل نقلیه زمینی و اجزا و قطعات به ارزش ۸۶.۴ میلیون دلار، کاکائو و فرآورده‌های آن به ارزش ۴۶.۵ میلیون دلار و گوشت به ارزش ۴۴.۵ میلیون دلار، و برخی اقلام مجاز دیگر بود که این اقلام بیشتر از کشور‌های ترکیه، چین، امارات متحده عربی، آلمان و ژاپن وارد شد.

ناظر گمرکات آذربایجان شرقی به واردات کالا‌های اساسی از گمرکات استان هم اشاره و بیان کرد: در هفت ماهه منتهی به سال ۱۴۰۴، ۶۹ هزار تن کالای اساسی به ارزش ۱۲۰.۷ میلیون دلار از طریق گمرکات آذربایجان شرقی وارد کشور شد.

عباس زاده همچنین با اشاره به انجام تشریفات گمرکی در حوزه مسافری از راه گمرکات آذربایجان شرقی گفت: در هفت ماهه امسال ۳۳۴ هزار مسافر ورودی و ۳۳۳ هزار و ۸۳۴ مسافر خروجی از گمرکات استان خدمات تشریفات مسافری دریافت کردند که نسبت به مدت مشابه سال قبل هم در ورود و هم در خروج مسافر ۶ درصد افزایش داشت.