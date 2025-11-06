به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران برای حضور در مراسم افتتاحیه بازی‌های همبستگی اسلامی بامداد امروز (پنج شنبه) وارد شهر ریاض شد.

عبدالعزیز السعد معاون وزیر ورزش عربستان و عنایتی سفیر جمهوری اسلامی ایران در ریاض در مراسم استقبال از دنیامالی حاضر شدند.

دنیامالی به دعوت رسمی وزیر ورزش عربستان فردا شب در مراسم افتتاح بازی‌های همبستگی اسلامی شرکت خواهد کرد.