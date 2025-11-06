کشف ۳ دستگاه استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز در خلیلآباد
سه دستگاه استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز به ارزش تقریبی پنج میلیارد ریال در خلیلآباد کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، فرمانده انتظامی شهرستان خلیلآباد گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر نگهداری و استفاده غیرمجاز از دستگاههای استخراج ارز دیجیتال در یک منزل مسکونی در این شهرستان، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.
سرهنگ محمدتقی قربانی افزود: مأموران پس از تحقیقات میدانی و اطمینان از صحت موضوع، با هماهنگی مراجع قضایی به محل اعزام شدند که در بازرسی انجامشده، سه دستگاه ماینر غیرمجاز کشف و ضبط شد.
فرمانده انتظامی خلیلآباد با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش این دستگاهها را حدود پنج میلیارد ریال برآورد کردهاند، گفت: در این رابطه یک متخلف شناسایی و پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.