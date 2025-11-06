پخش زنده
مانور تمام عیار آمادگی در مخاطرات طبیعی با محوریت زمین لرزه در پارک کوهستانِ شهرک روزیه سمنان با موفقیت انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، رزمایش آمادگی مقابله با مخاطره زلزله با حضور ۴۰ دستگاه اجرایی در قالب با حضور بیش از یکهزار و ۵۰۰ نیروی انسانی و با استفاده از بیش از ۴۰۰ دستگاه خودروی سنگین و نیمهسنگین برگزار شد.
با انفجار و وقوع حریق شرکت کنندگان در این مانور در بخش های امداد ، نجات ، امنیت ، انشعابات زیر ساختی آب ، برق ، گاز ، سوخت و ارتباطات ، امدادرسانی روانی ، رسانه و اطلاع رسانی وارد عمل شدند
سمنان استان معین تهران برای خدمت رسانی در شرایط بحرانی است و بر همین پایه برگزاری رزمایش زلزله و بررسی آمادگی و رفع نقاط ضعف برای اقدام در شرایط واقعی اهمیت زیادی دارد.
معاون سازمان مدیریت بحران کشور پس از بازدید از بخشهای مختلف این مانور گفت: اجرای همه جانبه این مانور در بخش مدیریت بحران در لحظه و پیامدهای ناشی از آن نظیر آب گرفتگی، ریزش ساختمان و نشت مواد خطرناک نشان دهنده آمادگی تیمهای مجری این مانور بود.
امید محترمی سناریوی طراحی شده برای این مانور را مناسب، جزئی نگر و کاربردی عنوان کرد.
استان سمنان ۶۴ گسل دارد که برای حدود نیمی از این تعداد کار مطالعات لرزهنگازی انجام شده است و نقاط مختلف این استان طی سال سابقه ثبت زلزلههای بزرگتر از چهار ریشتر را دارد.
با این تعداد گسل و به دلیل زلزلهخیز بودن استان سمنان همه دستگاههای اجرایی، خدمات رسان و امداد رسان باید برای کاهش خسارتهای احتمالی مالی و جانی در آمادگی باشند.
برگزاری رزمایش زلزله در سطوح مختلف دانشآموزان، کارکنان دستگاههای اجرایی و اعضای جامعه را با شیوههای ایمن پناهگیری، تخلیه اضطراری و کمکهای اولیه و چگونگی ارایه خدمات آشنا و نقش آموزش عملی را در ذهنها تثبیت میکند.
برگزاری رزمایشها به مسوولان و نیروهای امدادی این امکان را میدهد که نقاط ضعف چرخههای پاسخ به بحران را شناسایی و برطرف کنند و موجب ترویج فرهنگ ایمنی و خودمراقبتی در جامعه میشود.