به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدرضا موالی‌زاده بیان کرد: در دیدار با قائم مقام مدیر عامل و رییس هیات مدیره بانک ملی کشور بر ضرورت پرداخت مطالبات کارکنان گروه ملی فولاد اهواز تاکید شد.

وی گفت: مشکلات و چالش‌های گروه ملی فولاد اهواز از جمله مطالبات حقوق کارکنان و تعطیلی برخی خطوط تولید باید با ورود جدی بانک ملی برطرف شود.

استاندار خوزستان افزود: پرداخت به موقع حقوق کارکنان این مجتمع عظیم صنعتی علاوه بر تامین معیشت نیرو‌های کار، در ادامه روند تولید نیز اثر مستقیم خواهد داشت.

موالی‌زاده تصریح کرد: بانک ملی کشور به عنوان یکی از اصلی‌ترین شرکای اقتصادی استان، نقش تعیین‌کننده‌ای در رفع موانع تولید و فعال‌سازی ظرفیت‌های صنعتی خوزستان دارد و امید است با مساعدت بانک ملی، شاهد حل سریع مشکلات مالی این شرکت و بازگشت به چرخه کامل تولید باشیم.

شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران با ظرفیت سالیانه یک میلیون و ۴۳۵ هزار تن فرآورده‌های فولادی و ۴۳۰ هزار تن شمش فولادی بخش عمده‌ای از نیاز‌های کشور را تامین می‌کند و از صادرکنندگان مهم محصولات فولادی است.

کارخانه‌های مجموعه گروه ملی شامل کارخانه فولادسازی، کارخانه نورد تیرآهن، کارخانه نورد کوثر، کارخانه لوله‌سازی، کارخانه ماشین‌سازی، کارخانه صنایع فلزی، کارخانه‌های نورد میلگرد و مفتول هستند.