برنامه‌های «دکتر سلام»، با موضوع پیشگیری از آرتروز، «مثبت آموزش»، با محور طراحی ساعت آفتابی استوانه‌ای و بررسی جلوه‌های معماری قنات و «فوتبال یک»، با بررسی فنی و تحلیلی رقابت‌های لیگ یک فوتبال ایران، از شبکه‌های سیما پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، چگونه می‌توان از ابتلا به آرتروز پیشگیری کرد و سلامت مفاصل را حفظ نمود؟ پاسخ این پرسش در برنامه امروز «دکتر سلام» از شبکه آموزش بررسی می‌شود.

برنامه «دکتر سلام»، با حضور دکتر علی یگانه، استاد تمام ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی تهران و فلوشیپ جراحی زانو، به موضوع پیشگیری از آرتروز اختصاص دارد.

در این برنامه، دکتر یگانه درباره راهکار‌های علمی برای حفظ سلامت مفاصل، نقش ورزش و تغذیه در کاهش خطر آرتروز و جدیدترین روش‌های پیشگیری از این بیماری شایع گفت‌و‌گو می‌کند.

برنامه «دکتر سلام» با اجرای دکتر طهماسبی، ساعت ۱۳، از شبکه آموزش پخش می‌شود.

برنامه تلویزیونی «مثبت آموزش»، امروز با محور طراحی ساعت آفتابی استوانه‌ای و بررسی جلوه‌های معماری قنات، به تبیین پیوند میان خلاقیت، علم و هویت ایرانی می‌پردازد.

در این برنامه که ساعت ۱۶:۳۰، از شبکه آموزش پخش می‌شود، زهرا حاجی‌علی و سجاد زین‌العابدین ،میزبان ستایش تقی‌زاده و بهار قربانی (دانش‌آموزان پژوهش‌سرای بصیرت ۳ شهرری) و عباس سیفی، معلم تاریخ و ایران‌شناسی هستند.

میهمانان برنامه ضمن معرفی ایده‌های خلاقانه علمی، به نقش پژوهش‌های دانش‌آموزی در تقویت خودباوری و احیای میراث علمی و فرهنگی ایرانیان می‌پردازند.

علاقه‌مندان می‌توانند دیدگاه‌ها و پرسش‌های خود را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۷۰۱ با برنامه در میان بگذارند.

فصل جدید برنامه تخصصی «فوتبال یک»، که به بررسی فنی و تحلیلی رقابت‌های لیگ یک فوتبال ایران می‌پردازد، از امروز ساعت ۱۲:۳۰، از شبکه ورزش پخش می‌شود.

در این فصل، بخشی جدید به برنامه افزوده شده است که طی یک فرایند تخصصی، ­برترین سرمربی ماه لیگ یک­را معرفی می‌کند، اقدامی که بر جذابیت و هیجان برنامه خواهد افزود.

در نخستین قسمت از فصل جدید، ­رضا عنایتی، سرمربی تیم سایپا، به عنوان مهمان ویژه در برنامه حضور خواهد داشت.

«فوتبال یک»، ­با رویکردی تحلیلی و کارشناسی، تلاش دارد نگاهی دقیق‌تر به پشت صحنه‌ها، حواشی و جنبه‌های فنی لیگ یک فوتبال ایران داشته باشد.