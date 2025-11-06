به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ اجرای بخش نخست توسعه شهرک صنعتی ورزنه شامل احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی (مرحله اول با ظرفیت ۲.۵ مگاوات)، احداث شبکه آب کارگاهی و تأمین آب صنعتی از طریق پساب شهری ورزنه، تکمیل محوطه‌سازی و آسفالت معابر داخلی شهرک، احداث شبکه روشنایی معابر و ایجاد فضای سبز شهری و صنعتی در محدوده شهرک است که اعتبار در نظر گرفته شده برای این طرح‌ها ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال است.

هدف از اجرای این طرح‌ها، توسعه زیربنا‌های شهرک و تسهیل حضور سرمایه‌گذاران در شرق استان اصفهان عنوان شده است.

به گفته مسئولان، اجرای این طرح‌ها گامی مؤثر در مسیر رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه زیرساخت‌های انرژی پاک در شرق استان اصفهان به‌شمار می‌رود.

معاون هماهنگی و امور اقتصاد استانداری اصفهان در این مراسم با اشاره به ظرفیت‌های بالای شرق استان اصفهان، به‌ویژه منطقه ورزنه گفت: ورزنه دنیایی از فرصت‌ها در دل خود دارد و بخشی از این ظرفیت‌ها با مدیریت مناسب شرکت شهرک‌های صنعتی استان در حال بالفعل شدن است.

خسروی ابراز امیدواری کرد: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در شهرک صنعتی ورزنه به‌صورت جدی آغاز می‌شود تا در کمتر از یک سال شاهد شکوفایی این شهرستان باشیم.

وی افزود: برآورد ما این است که در سه شهرستان شرق استان حدود چهار هزار نفر بیکار وجود دارد و ایجاد یک شهرک صنعتی پویا می‌تواند دست‌کم یک‌سوم این افراد را پوشش دهد.

خسروی با تأکید بر اهمیت تأمین منابع آب و توسعه زیرساخت‌های حیاتی در منطقه گفت:استاندار اصفهان و مجموعه مدیریتی استان در تلاش‌اند تا مشکلات مرتبط با آب را برطرف کنند.

مشکلات معیشتی، تامین آب و پرداخت حق آبه، کمبود نهاده برای دامداران، خشک شدن زمین‌های کشاورزی و به خطر افتادن سلامت مردم به دلیل شرایط آلودگی و خشک شدن زمین‌ها بخشی از صحبت‌های مردم بود که در جمع مسولان استان بیان شد.

استاندار در سفر یک روزه به شرق اصفهان با حضور در روستای جندان شهرستان ورزنه پس از حضور در گلزار شهدا ابتدا بخش دوم مرکز خانه بهداشت را به مساحت ۲۳۰ مترمربع کلنگ زنی کرد.

ساخت مدرسه ۶ کلاسه این روستا برنامه بعدی استاندار اصفهان بود که قرار است با کمک ۲۸ میلیارد تومانی خیران احداث شود.

سپس جمالی نژاد با حضور در امامزاده علی ابن محمد روستای جندان از نزدیک پای درد و دل کشاورزان نشست.