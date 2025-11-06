پخش زنده
کارشناس اداره کل هواشناسی همدان گفت: امروز دمای کمینه استان نسبت به روز گذشته، یک تا ۲ درجه سانتیگراد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمدحسن باقری شکیب افزود: با توجه به آخرین خروجی مدلهای پیشیابی هواشناسی، استان همدان در هفته پیشرو، آبوهوایی عمدتاً صاف و آفتابی را تجربه خواهد کرد.
او تأکید کرد: آسمان در طول هفته آینده عمدتاً صاف و آفتابی پیشبینی میشود و در ساعات بعد از ظهر وزش باد موقت و ملایم وجود خواهد داشت.
کارشناس اداره کل هواشناسی همدان تصریح کرد: دمای هوا ثبات نسبی دارد و تغییرات محسوسی در روزهای آینده انتظار نمیرود.