رالی تور گردشگری خانوادگی خودروهای تاریخی و کلاسیک در تهران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در این دوره، حدود ۳۰ خودروی کلاسیک با مبدا ساخت کشور انگلیس شامل انواع مینی ماینر، جگوار و تریومف از محل گذر فرهنگ تپههای عباس آباد تهران به سمت دیزین حرکت کردند.
مدیر حوزه اتومبیلرانی وسایل نقلیه گردشگری کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه از بتدای امسال تاکنون ۶۰۰ رویداد در حوزه اتومبیلرانی در کشور برگزار شده است گفت: ایجاد روحیه نشاط در جامعه، توسعه فرهنگ گردشگری، ترویج فرهنگ صحیح و ایمن رانندگی و صیانت از خودروهای تاریخی ، از مهمترین دلایل برگزاری این حرکت فرهنگی ورزشی است.
محمدعلی عرفانی افزود : تاکنون بیش از ۱۲ هزار خودروی تاریخی در کشور شناسایی شده که برای بخشی از این خودروها، پلاک تاریخی صادر شده است .