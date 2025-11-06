به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، ­در این دوره، حدود ۳۰ خودروی کلاسیک با مبدا ساخت کشور انگلیس شامل انواع مینی ماینر، جگوار و تریومف از محل گذر فرهنگ تپه‌های عباس آباد تهران به سمت دیزین حرکت کردند.

مدیر حوزه اتومبیلرانی وسایل نقلیه گردشگری کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه از بتدای امسال تاکنون ۶۰۰ رویداد در حوزه اتومبیلرانی در کشور برگزار شده است گفت: ایجاد روحیه نشاط در جامعه، توسعه فرهنگ گردشگری، ترویج فرهنگ صحیح و ایمن رانندگی و صیانت از خودرو‌های تاریخی ، از مهمترین دلایل برگزاری این حرکت فرهنگی ورزشی است.

محمدعلی عرفانی افزود : تاکنون بیش از ۱۲ هزار خودروی تاریخی در کشور شناسایی شده که برای بخشی از این خودرو‌ها، پلاک تاریخی صادر شده است .