به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزکهگیلویه وبویراحمد ، سرهنگ شریفی گفت: ۳۸ دانش آموز دختر در قالب یک دستگاه اتوبوس به سرزمین کربلای ایران اعزام شدند و به مدت سه روز از مناطق عملیاتی بازدید می‌کنند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان باشت افزود: این دانش آموزان باهدف آشنایی بامناطق عملیاتی و راه، مسیر وفرهنگ شهدا ورزمندگان به این مناطق اعزام شدند.

مرادپور مدیراداره آموزش وپرورش شهرستان باشت هم گفت: این دانش آموزان از مناطق عملیانی فاو، هویزه، اروندکنارمحل عملیات والفجر۸، شلمچه، یادمان شهدا دیدن خواهند کرد.