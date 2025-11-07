اعزام دانش آموزان دختر شهرستان باشت به اردوی راهیان نور
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان باشت از اعزام ۳۸ دانش آموز دختر به اردوی راهیان نور خبر داد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزکهگیلویه وبویراحمد، سرهنگ شریفی گفت: ۳۸ دانش آموز دختر در قالب یک دستگاه اتوبوس به سرزمین کربلای ایران اعزام شدند و به مدت سه روز از مناطق عملیاتی بازدید میکنند. فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان باشت افزود: این دانش آموزان باهدف آشنایی بامناطق عملیاتی و راه، مسیر وفرهنگ شهدا ورزمندگان به این مناطق اعزام شدند. مرادپور مدیراداره آموزش وپرورش شهرستان باشت هم گفت: این دانش آموزان از مناطق عملیانی فاو، هویزه، اروندکنارمحل عملیات والفجر۸، شلمچه، یادمان شهدا دیدن خواهند کرد.