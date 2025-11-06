پخش زنده
سازمان حقوق بشری «عفو بینالملل» با اشاره به فجایع رخ داده در کشور سودان و کشته شدن دهها هزار نفر در موج جدید خشونتها در غرب این کشور، خواستار حفاظت از غیرنظامیان در بحبوحه تشدید حملات شبهنظامیان در منطقه «کردفان» شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سازمان عفو بینالملل تاکید کرد: آنچه اکنون در سودان رخ میدهد بسیار فاجعهبار و توصیف آن با واژهها دشوار است؛ دهها هزار غیرنظامی در سودان کشته و بیش از ۱۲ میلیون نفر مجبور به فرار شدند. بیش از ۱۴ میلیون کودک در این نیازمند کمک تنها برای زنده ماندن هستند. سودان بزرگترین بحران انسانی است که جهان امروز شاهد آن است. «نیروهای پشتیبانی سریع» برای انجام کشتار از خانهای به خانه دیگر میروند و حملات وحشیانه دیگری هم مرتکب میشوند.
عفو بینالملل در بیانیهای تاکید کرد که در بحبوحه گزارشهای تشدید حملات «نیروهای پشتیبانی سریع» در منطقه «کردفان» غیرنظامیان در این منطقه باید مورد محافظت قرار گیرند. شبهنظامیان «پشتیبانی سریع» در روزهای اخیر شهر «بارا» در کردفان شمالی را تصرف کرده و حملات پیرامون شهر «العبید» در نزدیکی بارا را نیز تشدید کردهاند.
شهر «فاشر» مرکز ایالت «دارفور شمالی» سودان روز یکشنبه چهارم آبان ماه پس از محاصره ۱۸ ماهه به دست شبهنظامیان پشتیبانی سریع افتاد و گزارشهای تکاندهندهای از جنایات این نیروها منتشر شد. سازمان ملل متحد برآورد کرده که در ایالت «کردفان شمالی» مجاور دارفور نیز بیش از ۳۶ هزار تن هفته گذشته از شهر «بارا» پس از تصرف شهر به دست شبهنظامیان فرار کردند. سازمان ملل میگوید که کردفان شمالی احتمالا جبهه نبرد بعدی بین شبهنظامیان و ارتش سودان است بخصوص که شهر «العبید» مرکز این ایالت در کنترل ارتش سودان است.
آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل بتازگی خواستار ایجاد آتشبس فوری برای جنگ سودان شد؛ جنگی که به یکی از بدترین بحرانهای انسانی جهان تبدیل شده است. گوترش گفت: «صدها هزار غیرنظامی در این بحران گرفتار شدهاند. مردم از سوءتغذیه، بیماری و خشونت جان میبازند.» او به «گزارشهای معتبر درباره اعدامهای گسترده پس از ورود نیروهای پشتیبانی سریع به شهر» اشاره کرد.
بر اساس گزارشها، نیروهای پشتیبانی سریع بیش از ۴۵۰ نفر را در یک بیمارستان کشتهاند و در جریان تصرف شهر، اقدام به قتلهای قومیمحور و تعرض جنسی به غیرنظامیان کردهاند. این نیروها به مدت ۱۸ ماه الفاشر را در محاصره نگه داشته بودند و بیشتر منابع غذایی و اقلام ضروری برای دهها هزار نفر را قطع کرده بودند.
نیروهای این گروه ارتکاب این جنایات را رد کردهاند، اما شهادتهای فراریان، ویدئوهای منتشرشده در فضای مجازی و تصاویر ماهوارهای، حکایتی آخرالزمانی از حمله آنها ارائه میدهند. به دلیل ضعف ارتباطات در منطقه، دامنه کامل خشونتها هنوز مشخص نیست.
جنگ میان نیروهای پشتیبانی سریع و ارتش سودان از آوریل ۲۰۲۳ آغاز شد. طبق آمار سازمان ملل، بیش از ۴۰هزار نفر کشته شدهاند، اما گروههای امدادی میگویند که شمار واقعی قربانیان ممکن است چندین برابر بیشتر باشد.
این درگیریها بیش از ۱۴ میلیون نفر را آواره کرده و موجب شیوع بیماریها شده است. دو منطقه از سودان درگیر قحطی هستند و خطر گسترش آن وجود دارد. گوترش در پاسخ به این سوال که آیا نیروهای حافظ صلح بینالمللی باید وارد سودان شوند، گفت: «مهم است که تمام جامعه جهانی و کسانی که در ارتباط با سودان نفوذ دارند، گرد هم آیند تا این جنگ را متوقف کنند.»