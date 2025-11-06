دو مستند سینمایی شگرد و پهلوانان در سینما سپهر ساری به نمایش درآمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دو مستند سینمایی شگرد و پهلوانان در معرفی قهرمانان ورزشی و اجتماعی استان‌های شمالی در سینما سپهر ساری به نمایش درآمد.

به گفته محمدصادق امامقلی مدیر مرکز مستندسازی سوره، این دو مستند در شبکه تلوبیون به نمایش در خواهد آمد.

در پایان اکران این دو مستند، در حضور دانش آموزان مدارس ساری در سینما سپهر این شهر، و چهره‌های شاخص دستگاه‌های ورزشی، فرهنگی و سیاسی استان و شهرستانی، از خانواده دو شهید شاخص ورزشکار مازندران شهیدان اسدالله پور گلوگاهی و حسن فقیه جویباری نیز خانواده قهرمان فقید کشتی مازندران امامعلی حبیبی و عوامل مستند سینمایی تجلیل به عمل آمد.

تقوی و گزارشی در این زمینه: