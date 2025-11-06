پخش زنده
زاهدان پس از ۲۴۸ روز، سرمای زیر صفر درجه سانتیگراد را تجربه کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: بامداد امروز دماسنج ایستگاه هواشناسی شهر زاهدان عدد منفی یک درجه سانتیگراد را ثبت کرد.
محسن حیدری گفت: آخرین دمای زیر صفر زاهدان در اسفندماه سال گذشته ثبت شده بود و اکنون با کاهش محسوس دما، نشانههای آغاز فصل سرما در سطح استان آشکار شده است.
مدیرکل هواشناسی استان تأکید کرد: با توجه به تداوم سرمای شبانه در روزهای آینده، به شهروندان توصیه میشود هنگام خروج از منزل در ساعات اولیه صبح از پوشش گرم استفاده کنند، ضدیخ رادیاتور خودروهای خود را بررسی کنند و در مصرف حاملهای انرژی صرفهجویی نمایند.
ایستگاه پشتکوه از توابع شهرستان خاش با ثبت دمای منفی ۲ درجه سانتیگراد سردترین نقطه سیستان و بلوچستان در شب گذشته بود.