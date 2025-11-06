فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۴۴۰ سارق و معتاد متهاجر در طرح جامع اجرایی و عملیاتی دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سردار سهام صالحی اظهار کرد: طرح ضربتی جامع اجرایی و عملیاتی فرماندهی انتظامی استان با رمز یا فاطمه الزهرا (س) در آبان امسال به مدت یک هفته با هدف پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی از جمله برخورد قاطع با سارقان، پاکسازی مناطق آلوده از معتادین متجاهر و فروشندگان مواد مخدر، برخورد قاطع با رانندگان خودرو‌های متخلف و شوتی و دارندگان سلاح‌های غیر مجاز در سطح استان اجرا شد.

وی افزود: مأموران در اجرای این طرح تعداد ۳۱۵ نفر معتاد متجاهر و فروشنده مواد مخدر و۱۲۵ نفر سارق را دستگیر و مقدار ۴۷ کیلو و ۷۰۱ گرم انواع مواد مخدر، ۱۷۸ قبضه سلاح غیرمجاز، ۴ هزار و ۳۰۰ لیتر سوخت قاچاق، یک هزار و۴۹۴ لیتر مشروب الکلی،۲۸۲ فقره سرقت را کشف و ضبط و ۲۴۶ دستگاه خودروی شوتی را نیز توقیف کردند.