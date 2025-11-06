به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، سرهنگ پیمان کرمی اظهار کرد: تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۲ روز جمعه ۱۶ آبان ماه جاری از آزادراه تهران - شمال به سمت مازندران ممنوع می‌شود.

وی افزود: بر این اساس تردد از ساعت ۱۳ همان روز از ابتدای پل زنگوله که انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس ممنوع خواهد شد.

سرهنگ کرمی بیان کرد: تردد خودرو‌هایی که قصد سفر به استان مازندران را دارند از ساعت ۱۱ فردا جمعه ۱۶ آبان از میدان امیرکبیر کرج به سمت چالوس ممنوع است.

وی یادآور شد: همچنین تردد وسایل نقلیه از مرزن آباد به سمت کرج و تهران از ساعت ۱۵ همان روز با اعلام ماموران پلیس راه در محل، به صورت یک طرفه خواهد بود.