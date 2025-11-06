پخش زنده
دومین جشنواره موسیقی کار و آیینهای جنوب ایران گرامیداشت روز کیش، ۱۵ تا ۱۷ آبان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دبیر جشنواره موسیقی کار و آیینهای جنوب ایران، گفت: این رویداد هنری با هدف معرفی موسیقی کار و آیینهای بومی جنوب کشور و احیای میراث فرهنگی نواحی جنوبی ایران برگزار میشود.
بابک عامل، افزود: در این دوره گروههای موسیقی چیهالبند از سیستان و بلوچستان، دریادلان از بوشهر، بادگیر از هرمزگان، ساربند از خوزستان، هور از فارس و گروه بومیان کیش اجرا خواهند داشت.
او با اشاره به تنوع فرهنگی و موسیقایی جشنواره، گفت: آیین پایانی این رویداد شنبه ساعت ۲۳ در روستای باغوی برگزار میشود.
دبیر جشنواره موسیقی کار و آیینهای جنوب ایران، گفت: در مراسم اختتامیه از خالو قنبر راستگو، موسیقیدان و نوازنده ساز جفتی، به پاس یک عمر فعالیت هنری و تأثیرگذاری در موسیقی جنوب ایران قدردانی خواهد شد.
بابک عامل، افزود: امسال برای نخستین بار اجرای گروهها در فضاهای بومی و در بین مردم برگزار میشود تا مخاطبان بتوانند از نزدیک با آیینهای سنتی و موسیقی محلی جنوب ایران آشنا شوند.
دبیر جشنواره موسیقی کار و آیینهای جنوب ایران، گفت: شرکتکنندگان میتوانند با حضور در خانه بومیان از ساعت ۲۰ و سی دقیقه افتتاحیه مراسم را شرکت کنند و با اتوبوسهای گردشگری برای تماشای اجرای گروه های هنری به روستای باغوی منتقل شوند.