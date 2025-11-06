سرپرست اداره بهزیستی کیش، گفت: با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور چند طرح در کیش به بهره برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمدرضا حیدرهایی، گفت: شنبه هفدهم آبان، مجموعه‌ای از طرح‌ها و برنامه‌های جدید بهزیستی، همزمان با سفر معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان بهزیستی کشور به بهره برداری خواهد رسید.

او افزود: عملیات کلنگ‌زنی و ساخت مجتمع خدمات جامع بهزیستی کیش با هدف ارائه خدمات روزانه و اقامتی به گروه‌های مختلف جامعه هدف بهزیستی آغاز خواهد شد.

حیدرهایی خاطرنشان کرد: خط مشاوره تلفنی ۱۴۸۰ با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور رسمی افتتاح خواهد شد و کیش به عنوان اولین و تنها نقطه خارج از مراکز استان‌ها از خدمات خط مشاوره بهره مند می شود.

سرپرست اداره بهزیستی کیش از افتتاح مرکز جامع توان‌بخشی چند معلولیتی کیش خبر داد و گفت: این مرکز از مجهزترین مراکز جنوب کشور است و با راه‌اندازی آن، هیچ فردی پشت نوبت دریافت خدمات توان‌بخشی در کیش نخواهد ماند.

محمدرضا حیدرهایی، افزود: طرح سلامت اجتماعی محله محور نیز در سفر رئیس سازمان بهزیستی کشور آغاز به کار می‌کند.

او افزود: تقویت توان محلی و استفاده از ظرفیت‌های بومی برای ارتقای سلامت اجتماعی ساکنان کیش از اهداف اجرای طرح است که از چند هفته گذشته اجرا شده است.