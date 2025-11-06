پخش زنده
استاندار اصفهان در هفدهمین نشست ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان اصفهان با دستگاههای کم کار در اجرای قانون اتمام حجت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مهدی جمالی نژاد در این نشست به دستگاههای کم کاردر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت یک هفته فرصت داد و گفت: در غیر این صورت، دستگاههای کم کار رسانهای و متخلفان به نهادهای بازرسی معرفی میشوند.
وی افزود: طبق ماده ۷۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، برای متولیانی که مواد این قانون را اجرا نکرده باشند مجازاتهای سنگین پیش بینی کرده است.
استاندار اصفهان از عملکرد خوب فرمانداری و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و اداره کل ثبت احوال استان اصفهان در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هم قدردانی کرد.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اصفهان نیز در این نشست گفت: بر اساس آمارهای رسمی، استان اصفهان در بیشتر شاخصهای جمعیتی کشور از جمله میزان باروری، ازدواج و فرزندآوری در وضع نامطلوب قرار دارد.
مریم فاتحی زاده با استناد به آمارهای ثبت احوال و دادههای ملی افزود: در بیشتر شاخصهای جمعیتی، اصفهان در رتبههای پایین کشور قرار دارد؛ بهگونهای که در گروه سنی اول در میزان باروری رتبه ۳۰، در گروه دوم رتبه ۲۶، در گروه سوم رتبه ۱۹ و در گروههای سنی بالاتر نیز این روند ادامه دارد.
وی اضافه کرد: استان اصفهان در شاخص ازدواج رتبه بیستونهم و در شاخص طلاق رتبه چهارم کشور را داردو میانگین سن والدین در زمان تولد نخستین فرزند در اصفهان بالاتر از میانگین کشوری است.
به گفته فاتحی زاده همچنین اصفهان در میانگین طول مدت زناشویی در آمار طلاقها رتبه سوم کشور را دارد.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اصفهان افزود: تنها شاخص امیدوارکننده، کاهش ۴۲ درصدی سقطهای عمدی در کشور است که بر اساس پژوهشهای جدید، در استان اصفهان نیز این روند نزولی مشاهده میشود.
در سی و ششمین قسمت بسته اصفهان جوان، ثبت نام سهام دولتی نوزادان و روند پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری هم بررسی شده است.
رئیس کمیسیون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی گفت: تا پایان شهریور، در کشور یک میلیون و ۷۵ هزار نفر در صف دریافت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری بودند.
امیرحسین بانکی پور افزود:با طولانی شدن زمان پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، دلالان با خرید و فروش وامها باعث فساد در اقتصاد میشوند پس باید این زمان را به کمترین زمان ممکن رساند.
وی گفت: از سال ۱۴۰۱ تاکنون بیش از پنج میلیون نفر وام ازدواج و فرزندآوری را در کشور دریافت کردند که بیش از ۸۰ درصد متقاضیان را شامل میشود.
امسال میزان تسهیلات پرداختی فرزندآوری از ۴۴ میلیون تومان آغاز میشود و پلکانی افزایش مییابد.
میزان پرداخت تسهیلات ازدواج هم ۳۰۰ میلیون تومان است که این مبلغ برای آقایان کمتر از ۲۵ سال و خانمهای کمتر از ۲۳ سال، ۳۵۰ میلیون تومان است.
مادههای ۹/۱۰/۶۸/۶۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به موضوع پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و مسکن اشاره دارد.
ثبتنام سهام دولتی (سهام سرمایهگذاری) نوزادان متولد سال ۱۴۰۲ همچنان فعال است
والدین میتوانند با مراجعه به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به نشانی
my.gov.ir و ورود به قسمت طرح تشویق فرزندآوری و جوانی جمعیت ثبت نام کنند، میزان مبلغ اولیه این سهام برای هر نوزاد دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است که تا قبل از ۲۴ سالگی در صندوقهای قابل معامله به همراه سودهای جمع شده بلوکه میشود و غیرقابل برداشت است، فقط در صورتی که قبل از ۲۴ سالگی ازدواج کرده باشد امکان برداشت خواهد بود.