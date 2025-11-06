به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دکتر اسماعیل فرزانه، معاون درمان دانشگاه با اعلام این خبر گفت: زنده‌یاد عباس آقاقاسمی، ۳۸ ساله، اهل و ساکن مرودشت استان فارس که در اردبیل ساکن و مشغول به کار بوده و بدنبال تصادف رانندگی در بخش ICU جراحی مغز و اعصاب بیمارستان فاطمی اردبیل بستری شده بود علیرغم مراقبت‌های درمانی و وجود علائم مرگ مغزی و پس از تشخیص و تایید توسط متخصصین و کوردیناتور‌های واحد فراهم آوری اعضا و نسوج پیوندی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و با رضایت خانواده ایشان، بامداد روز پنجشنبه ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۴ جهت اهدای عضو به بیمارستان امام‌خمینی (ره) تهران اعزام شد.

وی ضمن تسلیت به این خانواده ایثارگر و قدردانی از این اقدام خداپسندانه اظهارداشت: کارت اهدای عضو سندی رسمی است و رضایت صاحب کارت مبنی بر اهدای اعضای بدنش پس از مرگ را نشان می‌دهد.

معاون درمان دانشگاه افزود: در واقع این کارت، تمایل فرد برای اهدای اعضای بدنش را به خانواده و پزشکان اطلاع می‌دهد؛ بنابراین داشتن کارت اهدای عضو، گامی مهم در جهت نجات جان دیگران و بهبود کیفیت زندگی بیماران نیازمند به پیوند عضو محسوب می‌شود.