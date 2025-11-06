پخش زنده
جوان ۳۸ ساله اهل مرودشت استان فارس به عنوان دوازدهمین ایثارگر اعزامی از اردبیل در سال ۱۴۰۴ جهت اهدای عضو به تهران منتقل شد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دکتر اسماعیل فرزانه، معاون درمان دانشگاه با اعلام این خبر گفت: زندهیاد عباس آقاقاسمی، ۳۸ ساله، اهل و ساکن مرودشت استان فارس که در اردبیل ساکن و مشغول به کار بوده و بدنبال تصادف رانندگی در بخش ICU جراحی مغز و اعصاب بیمارستان فاطمی اردبیل بستری شده بود علیرغم مراقبتهای درمانی و وجود علائم مرگ مغزی و پس از تشخیص و تایید توسط متخصصین و کوردیناتورهای واحد فراهم آوری اعضا و نسوج پیوندی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و با رضایت خانواده ایشان، بامداد روز پنجشنبه ۱۵ آبانماه ۱۴۰۴ جهت اهدای عضو به بیمارستان امامخمینی (ره) تهران اعزام شد.
وی ضمن تسلیت به این خانواده ایثارگر و قدردانی از این اقدام خداپسندانه اظهارداشت: کارت اهدای عضو سندی رسمی است و رضایت صاحب کارت مبنی بر اهدای اعضای بدنش پس از مرگ را نشان میدهد.
معاون درمان دانشگاه افزود: در واقع این کارت، تمایل فرد برای اهدای اعضای بدنش را به خانواده و پزشکان اطلاع میدهد؛ بنابراین داشتن کارت اهدای عضو، گامی مهم در جهت نجات جان دیگران و بهبود کیفیت زندگی بیماران نیازمند به پیوند عضو محسوب میشود.