سیزدهمین نشست کمیته مشترک بازرگانی بین دو کشور ایران و کویت با امضای صورت جلسهای با پنج بند همکاری مشترک توسط معاون وزیر صمت ایران و سرپرست معاونت وزارت بازرگانی و صنایع کویت به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صورت جلسه سیزدهمین اجلاس کمیته مشترک بازرگانی ایران و کویت توسط محمدعلی دهقان دهنوی معاون وزیر صمت ایران و مروه بداح الجعیدان سرپرست معاونت وزارت بازرگانی و صنایع کویت امضا شد.
این صورتجلسه در ۵ بند تنظیم شده که شامل؛ همکاریهای بازرگانی، تجاری و اقتصادی، همکاریهای صنعتی، همکاریهای امنیت مواد غذایی، همکاریهای لجستیک در زمینه هوایی، زمینی و دریایی، همکاری در زمینه بازرسی استاندارد و همکاریهای گمرکی میان دو کشور است.
این صورتجلسه با حضور نمایندگان نهادهای مربوطه در حاشیه سیزدهمین دوره اجلاس کمیته همکاریهای مشترک بازرگانی ایران و کویت، تکمیل شد و در نهایت به امضای معاون وزیر صمت ایران و سرپرست معاونت وزارت بازرگانی و صنایع کویت رسید.
گفتنی است، سیزدهمین دوره کمیته همکاریهای مشترک بازرگانی به ریاست محمدعلی دهقان دهنوی معاون وزیر صمت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از ۱۳ تا ۱۵ آبان در کتابخانه ملی کویت برگزار شد.