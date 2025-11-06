پخش زنده
رئیس جمهور گفت: استان کردستان میتواند به جایگاهی برسد که دیگر مناطق کشور با تحسین بنگرند و آرزو کنند بخشی از این فرهنگ تلاشگر و پویا را داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، آقای پزشکیان در نشست با فعالان اقتصادی و اجتماعی استان کردستان با بیان اینکه کشور برای عبور از نابرابریها نیازمند همدلی و همکاری جمعی است گفت: نخبگان این خطه میتوانند نیروی محرکه تغییر باشند.
وی اظهار کرد: امروز بار سنگینی بر دوش همه ماست و حل مشکلات تنها زمانی ممکن میشود که اهل علم و اندیشه به میدان بیایند و در تصمیمسازیها مشارکت کنند.
تفویض اختیارات به استانداران
رئیسجمهور تأکید کرد: هیچ جناح یا گروهی بهتنهایی قادر به اصلاح کشور نیست و موفقیت جز با مشارکت همگانی حاصل نمیشود. اگر مردم در جایگاه خود نقش خود را ایفا کنند، مسیر توسعه و عدالت هموار خواهد شد.
پزشکیان خاطرنشان کرد: نخستین گام تغییر، انتخاب مدیران از میان خود مردم و نخبگان هر استان است. گام بعدی، سپردن اختیارات به سطوح محلی است تا استانداران با قدرت عمل کنند و بهطور واقعی در جایگاه رئیسجمهور استان ایفای نقش کنند.
وی گفت: تلاش دولت این است که اختیارات لازم به استانها، فرمانداریها و بخشداریها واگذار شود تا در چارچوب قانون، سیاست و چشمانداز ملی، خلاقیت و نوآوری بهصورت محلی متبلور شود.
آقای پزشکیان ادامه داد: کار دولت، فراهم کردن بستری است تا استعدادها و اندیشههای مردم در میدان عمل به ظهور برسند و توانمندیهای واقعی جامعه آشکار شود.
تأکید بر رفع نگاه تبعیضآمیز در ساختار مدیریتی کشور
رئیسجمهور با تأکید بر رفع نگاه تبعیضآمیز در ساختار مدیریتی کشور گفت: اگر بتوانیم این ذهنیت را از میان برداریم که عدهای در بالا جایگاهی متفاوت از دیگران دارند بخش بزرگی از مشکلات کشور برطرف خواهد شد.
آقای پزشکیان بیان کرد: باید بهگونهای عمل کنیم که هیچکس خود را جدا از مردم نپندارد.
سمنها بستری برای حل مسائل کشور
وی با اشاره اهمیت نقش سازمانهای مردمنهاد در حل مسایل استانی بیان کرد: در کردستان حدود ۵۰۰ سمن فعال وجود دارد و با چنین ظرفیتی دیگر نباید مشکلی در مسیر مشارکت اجتماعی باقی بماند.
رئیسجمهور گفت: سمنها بسته به نوع فعالیت و گروه هدف میتوانند بستر حل مسایل جامعه باشند و دولت هم باید پشتیبان این حرکت باشد.
پزشکیان گفت: امید و تکیهگاه واقعی در اداره کشور بر علما، سیاستمداران، دانشگاهیان، نخبگان، کارآفرینان و همین سازمانهای مردمی است که ریشه در جامعه دارند.
وی تأکید کرد: امروز بخش عمدهای از تورم را بر دوش مردم گذاشته است. در حالیکه دولت باید خدمتگزار تولیدکنندگان باشد، اما بهرهوری اندک است. مسیر اصلاح در کوچکسازی دولت نهفته است.
کردستان شایستگی آن را دارد که الگوی توسعه و همدلی در کشور باشد
آقای پزشکیان با بیان اینکه دولت وفاق ملی در خدمت مردم است و برای حل مشکلات همکاری خواهد کرد، عنوان کرد: از نخبگان و کنشگران اجتماعی استان درخواست میشود در این مسیر همراه باشند.
رئیس جمهور گفت: کردستان شایستگی آن را دارد که الگوی توسعه و همدلی در کشور باشد. این سرزمین میتواند به جایگاهی برسد که دیگر مناطق کشور با تحسین بنگرند و آرزو کنند بخشی از این فرهنگ تلاشگر و پویا را داشته باشند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود هدف از سفرهای استانی و شناخت استانها را مقدمه برای آغاز تغییر و اصلاح عنوان کرد و گفت: لمس واقعیت زندگی مردم و شنیدن مستقیم مشکلات از زبان آنان امکان پذیر است و جدول کاغذی نمیتواند عمق رنج یا امید مردم را نشان دهد.
آقای پزشکیان با تاکید بر اینکه هدف نهایی، ساختن ایرانی است که هر استانش تکیهگاه دیگری باشد، گفت: کردستان با فرهنگ ریشهدار، مردمی سختکوش و سرزمین طبیعت و اندیشه، میتواند نمونهای از این همبستگی باشد.
رئیس جمهور با یادآوری پیوندهای عمیق عاطفی و فرهنگی خود با مردم کردستان اظهار گفت: ریشه رفتار و منش ما در همین سرزمین نهفته است.
وی گفت: در برابر مردم کردستان باید سر تعظیم فرود آورد. صاحبان این خاک همان کسانیاند که با صبوری و غیرت، همواره پاسدار مرزهای فرهنگی و انسانی ایران بودهاند.
