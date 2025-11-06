به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، تا اواسط هفته آینده جو پایداری در اغلب نقاط استان حاکم خواهد بود؛ لذا سبب افزایش غلظت آلاینده‌ها و غبارصبحگاهی در شهر‌های صنعتی و پرجمعیت استان خواهد شد.

محمد سبزه زاری افزود: تا روز یکشنبه (بویژه روز‌های شنبه و یکشنبه)، جریانات جنوبی موجب افزایش رطوبت، ابرناکی، وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی و کاهش دید افقی در سواحل و مناطق جنوبِ غربی تا جنوبِ شرقی و تا حدودی بخش‌های مرکزی استان خواهند شد. تغییرات دما تا اواسط هفته آینده محسوس نخواهد بود.