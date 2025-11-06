سرمربی و اعضای تیم خاتون بم در آستانه اعزام به مسابقات آسیایی چین با رئیس کل دادگستری استان دیدار کردند.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،رئیس کل دادگستری استان کرمان در این آئین که با تجلیل از اعضای این تیم همراه بود، اعضای تیم خاتون بم را دختران پرانگیزه و پرتوان کرمان توصیف کرد و با اشاره به افتخارات جهانی این تیم گفت: وقتی نام ایران را پرآوازه می‌کنید و پرچم سه رنگ کشور را در عرصه‌های بین‌المللی به اهتزاز درمی‌آورید، غرور ملی ۸۰ میلیون ایرانی را برمی‌انگیزید.

حجت الاسلام ابراهیم حمیدی در ادامه از خانم “مرضیه جعفری”، به عنوان برترین سرمربی سال ۲۰۲۵ فوتبال زنان آسیا؛ سرمربی تیم ملی فوتبال زنان و سرمربی تیم خاتون بم، به عنوان اسطوره یک زن مقاوم یاد کرد و افزود: این بانوی پرتوان با وجود از دست دادن عزیزانش در زلزله سال ۱۳۸۲ بم، انگیزه خود را برای خدمت به شهر، کشور و بانوان ایران حفظ کرد و الهام‌بخش مردم شد.

وی درباره موفقیت‌های تیم خاتون بم، افزود: این تیم با ۱۱ عنوان قهرمانی، ۲ مقام نایب‌قهرمانی و ۲ مقام سوم در سطح باشگاه‌های آسیایی، پرافتخارترین تیم فوتبال بانوان کشور است و نام بم را در سطح ملی و بین‌المللی پرآوازه کرده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان نیز گفت: تیم خاتون بم مایه فخر و مباهات استان و کشور است و خانم جعفری به عنوان برترین مربی آسیا در سال ۲۰۲۵و سرمربی تیم ملی بانوان، افتخارآفرینی‌های بسیاری داشته‌اند.

حجت سلطانی خاطرنشان کرد: دختران تیم خاتون بم؛ نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در مسابقات باشگاهی آسیایی هستند که از دیار فرهنگ و هنر بم به این رقابت‌ها اعزام می‌شوند.

در پایان این مراسم، اعضای تیم فوتبال بانوان خاتون بم از جوار مرقد شهید گمنام دادگستری کرمان بدرقه شدند تا با انگیزه‌ای مضاعف در مسابقات آسیایی چین شرکت کنند و مسئولان استان ابراز امیدواری کردند که این تیم با قهرمانی به کشور بازگردد.